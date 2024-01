Кои са най-известните полиглоти в историята?

Днес знаем за много полиглоти, сред които филмовите звезди Натали Портман и Джак Блек, спортисти като Серена Уилиямс, музиканти като Шакира, но какво може да кажем за известни исторически личности, които говорят няколко езика. Списъкът с полиглоти в историята е доста дълъг и включва някои изненадващо високопоставени личности. Ето най-интересните сред тях:



Клеопатра (60 г.пр.н.е. - 30 г.пр.н.е.)

Египетската владетелка, известна с политическата си проницателност и аферите си с Марк Антоний и Юлий Цезар, е и кралица на езиците. Клеопатра говори най-малко девет езика, сред които нейния роден гръцки, египетски, иврит, троглодитски, арамейски, мидийски, етиопски, партски, арабски. Езиковите й умения й помагат да се превърне в успешен лидер и да постигне всичко до смъртта си едва на 39 години.

Хо Ши Мин (1890 - 1969)

Бившият комунистически лидер и президент на Виетнам Хо Ши Мин е друг изненадваш полиглот в историята. Той прекарва няколко години в изгнание, пътувайки по света под различни псевдоними и през това време научава няколко езика. Освен родния си виетнамски, той говори свободно кантонски, китайски мандарин, френски, английски и руски. Има сведения, че владее също есперанто.

Никола Тесла (1856 - 1943)

Прочутият американски инженер от сръбски произход е известен със своите изобретения, включително електрическата система за променлив ток в края на 19-ти век, която е стандартът, използван за електричество и до днес. Но това, което много хора не знаят е, че Тесла има и дарба за езици. Владе осем езика: сърбохърватски, чешки, английски, френски, немски, унгарски, италиански и латински.

Джеймс Джойс (1882 - 1941)

Известен с романите си “Портрет на художника като млад” и “Одисей”, ирландски писател е истински супер полиглот, който говори много езици. Джойс преподава английски в езиковите училища в Европа. Освен това, изучава арабски, санскрит, гръцки, италиански, норвежки, латински, френски немски, датски, нидерландски, испански, каталунски, руски и иврит.

Всички тези езици оказват голямо влияние върху творбите му, давайки му възможност да включи различни езикови елементи в творбите му.



Кралица Елизабет I (1553 - 1603)

Следващата кралица полиглот се появява на трона много след Клеопатра. Кралица Елизабет I управлява през втората половина на 16-ти век. Известна е като решителен владетел, но и с умението си да изучава езици. Докато расте, тя изучава класическите езици гръцки и латински, а по-късно говори свободно френски и италиански, плюс родния си английски.

Шудхананда Бхарати (1897 - 1990)

Известен с прозвището ави Йоги Махариши, д-р Шудхананда Бхарати е индийски поет, философ и писател, живял през 20-ти век. Той говори свободно и пише книги на английски и тамилски. Освен това, говори френски, хинди и телугу, както и разговорните форми на санскрит, каннада, дравидски и урду.

Ноа Уебстър (1758 - 1843)

Американският лексикограф е световно известен със своя речник An American Dictionary of the English Language, чието създаване му отнема цели 28 години. За да идентифицира правилно етимологията на думите, Уебстър научава 26 езика, сред които староанглийски, немски, гръцки, латински, италиански, испански, френски, иврит, арабски и санскрит.

В “Битие” Вавилонската кула е проект на хора, обединени от един език, използвайки общото си разбиране в опит да достигнат до Бог. Бог разпръсва човечеството на племена с различни езици, “смесвайки речта им” с голямо разнообразие от езици, за да им попречи да довършат кулата. Затова не е чудно, че всеки папа владее много езици

Папа Франциск (от 1913 - до днес)

Папа Франциск владее много езици, не не се смята за изключителен полиглот, поне в сравнение с двамата си предшественици. По произход аржентинец, освен родния испански, Папа Франциск говори още италиански, португалски, френски, немски, украински, пиемонтски (език, който се говори в северна Италия) и малко английски. Освен това, е изучавал латински, библейски иврит и библейски гръцки.



Папа Бенедикт (2005-2013)

Папа Бенедикт говори родния немски, италиански, френски, английски и испански. Използва също португалски, латински, библейски иврит и библейски гръцки.

Папа Йоан Павел II (1978-2005)

В сравнение със своите наследници, папа Папа Йоан Павел II владее най-много езици. Освен родния полски, знае италиански, испански, френски, английски, португалски и латински. Ползва словашки, руски, украински, японски, филипински и други. Отправя поздрави за Великден на около 60 езика. Посещава 129 различни страни - повече от всеки друг папа в историята.