Сред всевъзможните класации в интернет различните топ-листи за филми са от най-многобройните. Ето една класация за 10-те най-тъжни филма.

1. Titanic/Титаник (1998 г.), Режисьор Джеймс Камерън.

Саутхямптън, 10 април 1912 г. Най-големият и модерен океански кораб в света, „Титаник“, определян като „непотопяем“, поема на своето първо и последно плаване. Само след четири дни се удря в айсберг. Но това време е достатъчно за беден художник и богата дама, които пътуват на борда му, да се влюбят...

2. Forrest Gump/ Форест Гъмп (1994 г.), Режисьор Робърт Земекис.

Няколко десетилетия от американската история, от 1940-те години до края на ХХ век, през погледа и странната одисея на един простодушен и чист човек - Форест Гъмп.

3. Me before you/ Аз преди теб (2016 г.), Режисьор Теа Шарок.

Странната и чудновата Луиза няма особени амбиции. Тя е доволна да има работа, за да позволи на близките си да свързват двата края. Младият и богат банкер Уил е младеж, изпълнен с дързост и оптимизъм, докато не се оказва парализиран след инцидент...

4. Schindler's list/ Списъкът на Шиндлер (1994 г.), Режисьор Стивън Спилбърг.

Разказ за Оскар Шиндлер, австрийски индустриалец, който се завръща в Краков през 1939 г. с германските войски. Той измисля начин да спасява евреи през цялата война, като ги взема да работят в неговата фабрика...

5. The Green Mile/ Зеленият път (2000 г.), Режисьор Франк Дарабонт.

Пол Еджкомб е главен надзирател в затвора Cold Mountain през 1935 г. и има неособено весела, меко казано, длъжност: отговаря за безпрепятственото протичане на екзекуциите на осъдените на смърт. Сред затворниците се намира и един великан на име Джон Кофи...

6. The Notebook/ Тетрадката (2004 г.), Режисьор Ник Касаветис.

Страдаща от болестта на Алцхаймер, Али живее в дом за възрастни хора. Всеки ден Дюк й чете нещо от една и съща тетрадка. Когато научила от какво ще се разболее, Али записала там историята на своята любов. А тази история започва в 1930-те години, когато е лудо влюбена в младеж. Сега тя постепенно разбира, че човекът, който й чете от тетрадката всеки ден, е нейната тогавашна голяма любов. Двамата умират заедно...

7. Melancholia/ Меланхолия (2011 г.), Режисьор Ларс фон Триер.

Планета, наречена Меланхолия, се насочва право към Земята и заплашва да се сблъска с нея. Надвисналата неизбежна гибел променя психиката на хората по неочакван начин...

8. Life is beautiful/ Животът е прекрасен (1998 г.), Режисьор Роберто Бенини.

През 1938 г. Гуидо, весел млад мъж, мечтае да отвори книжарница, въпреки проблемите на фашистката администрация. Той се влюбва в Дора, учителка, задушена от семейния конформизъм, и я отвлича в деня на годежа й. Пет години по-късно Гуидо и Дора имат син: Джозуе. Но попадат в концлагер...

9. Пожари (2011 г.), Режисьор Денис Вилньов.

Когато се чете завещанието на майка им, Жана и Саймън Маруан получават два плика: единият е предназначен за баща им – досега те са го смятали за мъртъв, а другият за брат им, за когото не са е подозирали, че съществува...

10. Eternal Sunshine of the Spotless Mind/ Блясъкът на чистия ум (2004 г.), Режисьор Майкъл Гондри.

Джоел и Клементина след кратковременна връзка започват да виждат само лошите и негативни страни на своята бурна любовна история. След като разбира, че Клементина е използвала фирма, специализирана в изтриване на спомени, за да премахне от паметта си всичко за него, Джоел се свързва със същата фирма. Но спомените имат свойството да се завръщат...