Любителка на животните обърка помпон от шапка с ранен таралеж и хукна да го спасява (СНИМКА)

Ветеринарите обаче установили, че "бебето таралеж" е просто помпон от шапка. Въпреки това служителите в центъра не успели да сдържат емоциите си и разказали за любопитната случка в социалните мрежи с благодарност към жената, която "разтопила сърцата им".

🦔 Rescued ‘baby hedgehog’ turns out to be hat bobble



Vet says she has ‘never seen anything like it’ in her five years working at a wildlife hospital



