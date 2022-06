Най-възрастният в света тенисист, 98-годишен украинец, взе участие в тенис турнир (ВИДЕО)

Той е 98-годишен украинец. Когато Русия нападна Украйна, Станиславски напуска Харков и заминава за Съединените щати.

Сега той взе участие в индивидуалното световно първенство на ITF Super Seniors във Флорида, САЩ.

"To represent 🇺🇦 in this moment is very important"



98-year-old Leonid Stanislavskyi, regarded as the oldest competitive tennis player in the world.



When war begun, he left #Kharkiv and went to USA where he played in the ITF Super Seniors World Individual Championship pic.twitter.com/Gt2POerAeL