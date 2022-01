Скъпи дестинации, които може да опитаме тази година

Често пишем за дестинации, които са по-нискобюджетни, но тук вече ще се поглезим. Нека заедно разгледаме кои са най-добрите скъпи места, на които трябва да отидем на почивка или да ги посетим. Повечето от тях са познати имена, но сигурно има някои, които не сте чували. Без да отлагаме повече - ето кои са местата, които си струва да посетите тази година. Дори и да се пооръсите в процеса:

Бутан

Кралство Бутан се намира близо до Непал и една от най-красивите и същевременно затворени страни на света. Тя стана известна в последните години с това, че там най-важната мерна единица е щастието на хората. Самата страна има невероятна природа и много интересна култура. Доста пътешественици са разказали своите преживявания, така че можете да се запознаете добре с това, което ви очаква. Пътуването до там е доста скъпо, но определено си струва.

Френска Полинезия

Френска Полинезия е група от пет прекрасни острова с административен център Таити, която се намира в Тихия океан. Островите са известни със своята красота и са предпочитана дестинация най-вече за американски туристи. Там почивката е доста скъпа, но със сигурност ще се насладите на красиви пейзажи, кристално чисти води и много приятни изживявания.

Нова Зеландия/Австралия

Нова Зеландия определено е изключително красива страна. В този списък можем да сложим и Австралия, която е еднакво отдалечена, но определено си струва да бъде посетена. Разнообразието от красива природа, уникални животински видове и възможности за различни видове екстремни спортове прави тези места просто неотразими.

Калифорния

От Лос Анджелис, през Сан Франциско до Лас Вегас, Калифорния е място, което трябва да бъде посетено. Западният американски щат е изключително популярна туристическа дестинация, а всеки от трите града има какво да предложи на посетителите. В САЩ трите града са известни като Best of the West. А това име напълно отговаря на преживяванията, които ви очакват.