Социални медии полудяха по Йети, сниман от влак (ВИДЕО)

„От наша гледна точка изглеждаше доста истинско“, казва Шанън Паркър за огромното двукрако същество, ходещо изправено и забелязано за първи път на далечен склон от нейния съпруг Стетсън.

„Беше трудно да разбера какво виждам – казва Стетсън. – Беше ми трудно да обясня и да кажа на мозъка си какво е това, така че в момент на комично облекчение казах: „Това е Голямата стъпка“.

Това накарало третия пътник да извади мобилния си телефон и да заснеме кратко видео, което взривило социалните медии. Коментарите под видеото варират от възгласи, че мистерията с Голямата стъпка най-накрая е разгадана, до предполагаем майтапчия, който се разхожда в костюм на Саскуоч.

Големи медии, като TMZ, също подхванали историята.

Семейство Паркър пътували с влак по теснолинейната железопътна линия през планината Сан Хуан между Силвъртън и Дуранго, Колорадо, когато около 15:30 часа станали свидетели на разходката на предполагаемия Йети.

По думите на Шанън те с мъжа ѝ и другия пътник, когото назовават като Брандън, седнали най-отзад на последния вагон във влака. Брандън споделил видеоклипа с OutThere Colorado, който го публикувал в своя акаунт в X.com.

