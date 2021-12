Снежният човек (Йети) бил истинско същество (ВИДЕО)

На кадрите на филма - единствените, на които мистериозният космат гигант е ясно запечатан, се разкриват характеристики, които изключват измама. Имало едно време в Америка

В ефира на историческия канал на британската телевизия (History Channel) беше излъчено специално издание на предаването The Proof is Out There, изцяло посветено на Голямата стъпка – специално за онова мистериозно космато създание, което е попаднало в обектива през 1967 г. в Северна Калифорния.

Телевизионният водещ Тони Харис е привлякъл авторитетни експерти, за да анализират невероятните кадри от световноизвестния филм на Патерсън-Гимлин (Patterson-Gimlin film). Компютърният специалист Исак Тиан; Бил Мънс, холивудски дизайнер на костюми и специални ефекти; и Джефри Мелдръм, професор по анатомия и антропология в катедрата по антропология в Държавния университет в Айдахо заедно са стигнали до заключението: съществото от филма не мъж в животински костюм. Истинско е. Тоест това е Голямата стъпка, или Снежния човек, или Йети, или Бигфут, както наричат това същество в САЩ. Или Саскуоч, на езика на местните индианци.

За тези, които все още не знаят: известните кадри са заснети на 20 октомври 1967 г. в дивите гори на долината Блъф Крийк, разположена в Северна Калифорния, Боб Гимлин и Роджър Патерсън - участници в родео - каубойски състезания, вдъхновени от нарастващата популярност на историите за Голямата стъпка, за които се твърдяло, че живеят в района, тръгнали да ги търсят, въоръжени с филмова камера.

Каубоите имали невероятен късмет: в 15.30 местно време едно от издирваните същества минало, без да бърза - то било високо около 7 метра според Патерсън.

Докато „операторът” извади камерата, съществото се отдалечило на 40 м. Патерсън се втурнал след него, снимайки на бегом. Почти го настигнал, Голямата стъпка бил на около 20 метра, когато се обърнал и погледнал преследвача си. Както си спомня Патерсън, който се вкаменил от страх, лицето на съществото изразявало презрение и отвращение.

Голямата стъпка си продължил и изчезнал в гъсталака. Патерсън и Гимлин се опомнили и хукнали след него, но не го открили. В резултат на това историческата среща е заснета в 59,5-секунден запис.

И ето че вече повече от 50 години сериозни учени и обикновени хора спорят: монтаж ли е филмът, или не. От време на време се появяват дори изпълнители на "главната роля". Няколко души твърдят, че са облекли костюм и са се представили като Бигфуд, в тандем с каубоите оператори.

Патерсън умира от рак през 1972 година. Преди смъртта си се заклева, че не е имало фалшификация. Гамлин също отрича обвиненията – той е жив и до днес.

Доказателствата

Изследователите са използвали дигитални копия на филма на Патерсън-Гимлин, които били изчистени и стабилизирани от компютър. Снимките били „показани“ на изкуствен интелект. Именно той идентифицирал най-малко три характеристики, които изключвали измама.

Първо, стъпалата. Извивката им била характерна за същества, които повече приличат на маймуни, отколкото на хора. Както и вдигнатите нагоре палци.

Второ, черепът. По форма и пропорции той точно съвпадал с тези на австралопитеците – нашите маймуноподобни предци, живели преди около 3 милиона години.

На трето място, мускулите, чийто релеф бил "разгледан" от изкуствения интелект. Забелязвали се дори малки групи от тях – например мускулите на прасеца. Да не говорим за големите, простиращи се от врата до гърба. Мускулите "играели". Такова нещо не можело да се види, ако са били скрити от костюм.

От анализа на походката следвало, че съществото тежи между 300 и 360 килограма. Ориентирите към местността позволили да се определи, че ръстът му бил най-малко 222 сантиметра. Откриването на такъв тежък и висок мъж е просто нереалистично. Още повече за подобна жена. Както се оказало обаче преди няколко години, съществото от филма било женско. Изследователи, ръководени от антрополога и анатом Ноа Дейвид Хенсън от Тексаския държавен университет, видели гърдите като „диня“ на съществото, които се люлеели естествено. Според Хенсън едва ли на измамници ще би им хрумнало да допълват „костюма“ с такива подробности, дори да имат най-изтънчено въображение.

Анатомът обърнал внимание и върху съотношението между дължината на ръцете на съществото към неговата височина. То е много по-голямо от това на хората.

Как да ги наричаме сега?

Бил Манс твърди, че в Холивуд и сега няма такива реалистични костюми. И със сигурност не ги е имало през 1967 г. Както и компютърната графика, която, разбира се, може да бъде подвеждаща.

Джефри Мелдръм отдавна не се съмнява, че Голямата стъпка наистина съществуват, въпреки че никога не ги е виждал, а е откривал само следи. Някои били дълги почти 40 сантиметра.

Антропологът смята съществата за реликтови хоминиди. Тоест оцелели изправени примати с височина 2,5-2,6 метра. Може би те са вид австралопитеци, които не са изчезнали, а са проникнали първоначално в Азия, след това са прекосили Беринговия проток и са се добрали до Северна Америка.

МЕЖДУ ДРУГОТО

Тайният Снежен човек

През декември 1971 г. - докато Патерсън все е още жив - филмът за Бигфуд попаднал в Москва - бил занесен там от канадския изследовател Рене Дахинден. Под голям секрет лентата била въртяна в няколко научни институции, пише „Комсомолская правда“.

Специалистите от Централния изследователски институт по протезиране веднага забелязали, че походката на създанието, заснето във филма, се различава от походката на съвременния човек. И че теглото му е огромно.

Професор Дмитрий Донской, ръководител на катедрата по биомеханика на Държавния централен институт по физическа култура (днес Руски държавен университет по физическа култура, спорт, младеж и туризъм) дори направил писмено заключение. Той подчертал, че походката на съществото е „напълно нетипична“ за човека. Неговото „движение е естествено, без забележими признаци на изкуственост, характерни за различен род умишлени имитации“.

След това в експертизата се включили известните руски хоминолози Дмитрий Баянов и Игор Бурцев. Те написали цяла книга, доказваща, че филмът е истински. Изследователите намерили десетки разлики между заснетото същество и човека. И те също така стигнали до заключението, че „козината на съществото не може да свидетелства за специален костюм, защото въпреки това покритие отчетливо се виждат мускулите на ръцете, гърба и краката. Позицията на главата, липсата на видима шия, торсът във формата на бъчва и удължените горни крайници отличават Йети от човека“.