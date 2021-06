Страхотни вицове за по-добър работен ден

Време е да подобрим вашия работен ден с тази статия с прекрасни вицове. Насладете на тях с отворено чувство за хумор и се надяваме наистина да ви харесат и разведрят. Приятно четене!

Вицове за готин и приятен ден Време е да направим деня ви по-добър! Как? Много просто - ще ви накараме да се засмеете на нашата порция чудесни вицове. - Може ... Прочети повече

Вицове, с които да изкараме работния ден Колегите качват снимки от плажа, а вие сте още в офиса? Не се тревожете! Имаме правилното нещо, с което да приповдигнем вашето настроен... Прочети повече

Един паднал от мотор, изпотрошил се целия и е в болницата в гипс. Дошъл брат му на свиждане. -Какво стана, какво се случи?- Доктора каза,че имам строшени ребра,сътресение на мозъка,изкълчено рамо и фрактура на таза. Брат му го погледнал и рекъл: - Аз това не мога да го запомня, ще кажа на наще,че си умрял...**** - Отдавна ли пушите?- От 25 години! - Значи сте започнали на 5 ? - Не, аз съм на 45 г.- Ооо, добре изглеждате! - Ааа, това е от алкохола!*** Родителите на 90-те: Три лъжици захар в колата на детето, за да се разгазира. Родителите сега: Този кето мъфин от био лимец с мадагаскарска или виетнамска канела е, понеже от мадагаскарската на бебо му се обрива десният лакът? *** - Пешо, а може ли да бъдеш с различна сексуална ориентация временно? - Разбира се. Например, имаш да ми връщаш 500 кинта. Разбрали сме се да ги донесеш в 17:00, но ги носиш в 17:30. И ето - половин час си бил обратен. *** Говорят си двама чернокожи: - Ya know how damn Bulgarians call books bro?- How?- K'nigga!- Damn racists! *** Говорят си две приятелки: - На семинара нашият лайф коуч ни разказваше как да спечелим пари за яхта и частен самолет. Той още много неща искаше да ни каже, но бързаше да си хване последната маршрутка до Овча купел.... *** - Танче, къде го намери този заможен мъж? - В магазина. - Е как го прецени? - Сложи си маска на входа, а като излезе я изхвърли. **** След края на мача отива един от футболистите при съдията и го пита: - Как се казва Вашето куче? - Куче? Какво куче, аз нямам куче. - О, моите съболезнования, сигурно е много трудно да си слепец и да нямаш куче... *** Наркоман яде семки. Изпуска една и строго ѝ нарежда: - Върни се веднага! - семката не помръдва. Той изсипва останалите. - Доведете ми я! *** Наркоман прави експеримент с муха, на която е откъснал крилата. Откъсва й един крак и й казва:- Върви! Мухата обикаля по масата и наркоманът си води бележки в дневника: "изпълнява команди". После й откъсва още един крак и пак си записва същото в дневника. И така накрая откъсва и последния крак на мухата и й заповядва : -Върви! Мухата не помръдва и наркомана почва да й крещи: - Хайде де! Върви! Гледа я 2 минути и накрая записва в дневника: "мухата оглуша".** – Ало, пътна помощ ли е? – Да, кажете! – Стана една катастрофа... Да дойдете да приберете колата. – От кой адрес? – От „Евлоги Георгиев“ N: 42, 44 и малко от на 45.