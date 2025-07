Кой е най-големият остров в Бяло море?

Евбея (или Евия) е вторият по големина остров в Гърция след Крит и третият в Източното Средиземноморие. Намира се само на 80 км северно от Атина и се простира по северо-източното крайбрежие на полуостров Атика. Островът е отделен от континента с пролива Еврипос, който се стеснява до 50 м близо до столицата на острова, Халкида - на това място е прехвърлен мост от острова към континента.

Проливът Еврипос е известен с факта, че на всеки 6 часа с прилива и отлива течението спира за кратко, на повърхността му се образуват „стоящи“ вълни, а след това водата отново се втурва със скорост до 8 мили в час, но в обратна посока. Според легендата, Аристотел се е удавил тук, докато се е опитвал да разгадае загадката на пролива.

Климат

Целият остров има средиземноморски климат. Регионът се характеризира с умерено горещо лято със средна температура около +28...+30°C и влажна зима, когато термометърът пада под едва +5°C.

Халкида

Столицата на острова, Халкида, е живописен модерен град, израснал на мястото на древно селище. В старинния квартал Кастро, разположен по склоновете на хълмовете, обърнати към брега, са запазени следи от венециански и турски сгради. Основната забележителност на квартала е църквата „Света Параскева“ - огромна базилика от 13-ти век, чийто интериор е погълнал влиянията на различни стилове. Също така в Халкида си струва да посетите крепостта Карабаба на планината Фурка с великолепна гледка към града и Евбейския залив. Любителите на музеите препоръчват да се посетят Археологическия и Етнографския музей, Градската художествена галерия, и да се стъпи на средновековния акведукт.

