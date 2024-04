Странностите по света: Едни са влюбени в живота, а други в нестандартното

Правителството на страната твърди, че местният жител Марселино Абад от централния перуански регион Уануко е на 124 години, което го прави най-възрастният жив човек на света, съобщава NDTV. Перуанските власти казват, че помагат на Абад да кандидатства в Световните рекорди на Гинес за независима проверка. Проверката на твърдението ще включва официални документи и други доказателства, които ще бъдат разгледани внимателно от експертен екип, за да „докаже постижението си без съмнение“.

Празнувайки 124-ия си рожден ден на 5 април, Абад казва, че неговите тайни за жизненост включват диета, богата на плодове, както и на агнешко месо, според изявление, издадено от пенсионната програма, в която Абад участва.

Още: Българка подобрява рекорд на Гинес за най-продължително ходене на палци (ВИДЕО)

Peru may be home to the oldest person in the world, born allegedly in 1900



The country's government has claimed that local resident Marcelino Abad from the central Peruvian region of Huanuco is 124, which would make him by a distance the oldest living person. pic.twitter.com/GpVmoQrGw7