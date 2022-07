ТОП 100 анимационни филма, които трябва да гледате

Представяме ви Топ 100 на най-интересните и вълнуващи анимационни филми, които определено трябва да гледате в свободното си време.

SPIRITED AWAY (2001)/ Отнесена от духовете

10-годишната Чихиро се премества с родителите си в нов дом в японската провинция. Докато пътуват объркват пътя и Чихиро и нейните родители откриват увеселителен парк, в който има щанд с хранителни продукти. Родителите й започват да ядат и след това се превръщат в прасета. Чихиро попада в свръхестествено царство и започва да търси родителите си.

THE LION KING (1994)/ Цар Лъв

Фълмът на Дисни проследява приключенията на младия лъв Симба, наследник на баща си Муфаса. Злият чичо – Скар, иска трона на Муфаса и примамва баща и син в клопка. Но Симба успява да избяга и само Муфаса е убит. Симба се завръща като възрастен, за да си върне родината.

TOY STORY (1995)/ Играта на играчките

Уди е кукла-каубой с добро сърце, която принадлежи на младо момче на име Анди и е неговата любима играчка. Уди мисли, че е застрашен, защото родителите на Анди купуват най-модерната играчка Бъз Лайтър. Семейството на Анди се премества в нова къща, Уди и Бъз трябва да избягат и да се съберат отново с любимия си стопанин.

SNOW WHITE AND THE SEVEN DWARFS (1937)/ Снежанска и седемте джуджета

Снежанка е най-красивата сред всички, а злата кралица нарежда убийството на невинната си доведена дъщеря, защото й завижда. По-късно открива, че Снежанка е все още жива и се намира със седем джъджета. Дегизирайки се като вещица, кралицата носи отровна ябълка на Снежанка. След като отхапва от нея изпада в смъртоносен сън, който може да бъде прекъснат само от целувка на любовта.

AKIRA (1988)/ Акира

Akira е кърваво и жестоко аниме, но изключителните илюстрации и чиста енергия помагат за определянето му за стандарт за модерното аниме.

PRINCESS MONONOKE (1997)/ Принцеса Мононоке

Анимацията има епична история и спираща дъха визуализация. Тя е изключителна в света на анимацията.

PINOCCHIO (1940)/ Пинокио

Анимацията Пинокио може да се определи като върхът на произведенията на Дисни. Той е красиво изработено дървено момче с добра душа, създадено от дърводелеца Джепето.

GRAVE OF THE FIREFLIES (1988)/ Гробът на светулките

Филмът е изключително тъжен антивоенен филм. Той е едно от най-дълбоките произведения.

WALL-E (2008)/ УОЛ-И

УОЛ-И е американски компютърно-анимиран филм и показва изобретателността на Pixar. Той е последният робот, който е останал на Земята и прекарва дните си в подреждане на планетата.

THE IRON GIANT (1999)/ Железният гигант

Красиво анимираният симпатичен Железен гигант се занимава с амбициозни теми и сложни човешки взаимоотношения. Докато проучва района, местно 9-годишно момче на име Хогарт, открива робота и съвсем скоро се сприяггтелява и създават невероятно приятелство.

BEAUTY AND THE BEAST (1991)/ Красавицата и Звяра

Анимацията е невероятна и романтична. Включва много прекрасни моменти, представлява елегантна анимация и е чудесно предложение на Дисни.

MY NEIGHBOR TOTORO (1988)/ Моят съсед Тоторо

Анимацията е сантиментален шедьовър и улавя красотата на детството. Проследява се историята на Сацуке и нейната сестра Мей, докато се установяват в стара селска къща с баща си и майка си.

UP (2009)/ Нагоре

Анимацията Up представя история, която е разказана с остроумие, но има дълбок смисъл.

GHOST IN THE SHELL (1995)/ Дух в броня

Ghost in the Shell предлага нещо чудесно за феновете на анимето, както и за зрителите, които са нови в гледането на такъв тип филми.

SPIDER-MAN: INTO THE SPIDER-VERSE (2018)/ Спайдърмен

Анимацията представя история за едно приключение с изобилие от супергерои.

CHICKEN RUN (2000)/ Бягството на пилето

Историята разказва за американски петел, който се влюбва в прекрасна кокошка в британска ферма. Те решават да избягат, за да не се превърнат в пилешки пай.

COCO (2017)/ Коко

Разказът на тази анимация е приятелски насочен към семейството, живота, смъртта.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON (2010)/ Как да си дресираш дракон

Хикъп е дете от остров Берк, където битката с дракони е начин на живот. Когато е изпратен в училище за борба с дракони, той се опитва да се докаже, но се сприятелява с ранен дракон.

INSIDE OUT (2015)/ Отвътре навън

Великолепно анимиран и изобретателен филм, който разкрива емоциите, тяхното разнообразие и как те се допълват, за да сме това, което сме.

HOWL'S MOVING CASTLE (2004)/ Подвижният замък на Хоул

Подвижният замък на Хаул ще зарадва децата с фантастичната си история и ще докосне сърцата и умовете и на по-възрастните зрители.

THE INCREDIBLES (2004)/ Феноменалните

Това е е американски анимационен филм, режисиран от Брад Бърд. Разказва се за женените супергерои г-н Невероятен и Еластигърл са принудени да живеят обикновен живот като Боб и Хелън Пар, защото всички дейности, свързани със супер сили, са забранени от правителството.

THE LITTLE MERMAID (1989)/ Малката русалка

Ариел е впечатлена от живота на сушата. При едно от посещенията си на там, тя се влюбва в принц, който е изцяло човек. Решена да бъде с новата си любов, Ариел сключва опасна сделка с морската вещица Урсула да стане човек за три дни. Но когато плановете се объркват, кралят трябва да направи най-добрата жертва.

ALADDIN (1992)/ Аладин

Когато Аладин освобождава джин от лампа - желанията му са изпълнени. Но може ли Аладин да спаси красивата принцеса Жасмин и любовта си, след като тя вижда, че той не е точно това, за което се представя?

YOUR NAME (2016)/ Твоето име

Историята разказва за тийнейджъри, които се впускат в приключение да се срещнат за първи път, след като магически разменят телата си.

RATATOUILLE (2007)/ Ратату̀й

Това е анимационен филм, който е носител на награди „Оскар“, „Златен глобус“, „BAFTA“, „Grammy“, „Ани“. „Рататуй“ добавя още един възхитително забавен нюанс към анимационните филми на Pixar и доста необичаен герой.

TOY STORY 3 (2010)/ Играта на играчките

Това е чудесно продължение на предходните части, която разкрива емоциите в детските играчки и прикюченията, пред които са изправени.

NAUSICAÄ OF THE VALLEY OF THE WIND (1984)/ Наусика от Долината на вятъра

Историята разказва за малкото оцелели хора, които живеят в разпръснати. Младата Nausicaä живее в безводната Долина на вятъра и може да общува с масивните насекоми, които населяват опасната джунгла. Тя работи, за да върне мира на опустошената планета.

FINDING NEMO (2003)/ Търсенето на Немо

„Търсенето на Немо“ е още един красиво изработен скъпоценен камък към колекцията на Pixar. Историята е вълнуваща, изпълнена с много приключения.

CASTLE IN THE SKY (1986)/ Замъкът в небето

Историята разказва за сирачето Шита и нейният похитител, полковник Муска, летят към военен затвор, когато самолетът им е нападнат от банда въздушни пирати, водени от матроната Дола.

FANTASTIC MR. FOX (2009)/ Фантастичният господин Фокс

След 12 години г-н Фокс нарушава обещание към съпругата си и нахлува във фермите на техните съседи. Отдаването на животинските му инстинкти застрашава живота на семейството му и техните приятели животни.

MARY AND MAX (2009)/ Мери и Макс

Мери и Макс е изработена с любов анимация, която изумява със своята изобретателност.

SONG OF THE SEA (2014)/ Песента на морето

Анимацията впечатлява със своята дълбочина на историята, вдъхновява и прелива от семейно богатство.

PERSEPOLIS (2007)/ Персеполис

„Персеполис“ е френско-американски трагикомичен анимационен филм. Той е емоционален, драматично завладяващ, а простите черно-бели изображения са ефектни и смели.

BATMAN: MASK OF THE PHANTASM (1993)/ Батман: Маската на Фантома

Анимационният филм е пуснат за пръв път на 25 декември 1993 г. и впечатлява с екшън история и много вълнуващи сцени.

THE NIGHTMARE BEFORE CHRISTMAS (1993)/ Кошмарът преди Коледа

Това е американски стоп моушън музикален фентъзи филм. Тойпроследява злополуките на Джак Скелингтън. Той случайно се натъква на Коледен град, пълен с ярки цветове и топло настроение, той получава нов живот - той планира да постави Коледа под свой контрол, като отвлече Дядо Коледа и поеме ролята.

MONSTERS INC. (2001)/ Таласъми ООД

Monsters Inc. представя още един ярък пример за това как Pixar вдигат летвата за модерна анимация за всички възрасти. Филмът е забавен, динамичен, изпълнен с неочаквани моменти.

BAMBI (1942)/ Бамби

Елегантна анимация, която докосва с историята си, част от класиките сред анимационните филми. Разказва се за Бамби и нейните нови приятели, но и за опасностите, които се крият в гората.

KIKI'S DELIVERY SERVICE (1989)/ Доставките на Кики

Това е японски аниме фентъзи приключенчески филм от 1989 г. Сюжетът разказва за емоционална и стопляща сърцето история на млада вещица, която търси мястото си в света.

ZOOTOPIA (2016)/ Зоотопия

Филмът предлага дълбоко и всеобхватно послание, представено от разкошна му съвременна анимация. Включва много диви и ексцентрични моменти, за да забавлява по-младите зрители.

TOY STORY 2 (1999)/ Играта на играчките 2

Филмът е продължение на първата част, като разказва за забавните приключения на играчките. Уди е откраднат от дома си от търговец на играчки, оставяйки Бъз Лайтър и останалата част от бандата да се опитат да го спасят.

KUNG FU PANDA (2008)/ Кунг-Фу Панда

Пандата По работи в семейния магазин, но мечтае да стане майстор на кунг-фу. Мечтата му се превръща в реалност, когато неочаквано той трябва да изпълни древно пророчество. По се нуждае от цялата мъдрост, сила и способности, които може да събере, за да защити хората си от злото.

MOANA (2016)/ Моана

Анимацията разказва за една тийнейджърка, падаща си по приключения, която тръгва на дръзка мисия да спаси своя народ. По време на пътуването си Моана среща с интересни хора и я очакват много екстремни моменти.

SLEEPING BEAUTY (1959)/ Спящата красавица

Още една анимационна класика, която ще ви пренесе в романтичен свят, изпълнен с любов и приключения.

SHREK (2001)/ Шрек

Филмът разказва за далечно блато, в което живе чудовище на име Шрек ,чиято ценна самота внезапно е разрушена от нашествие на досадни приказни герои, които са прогонени. Той е решен да спаси дома им. От тук започват приклюенията им.

DUMBO (1941)/ Дъмбо

Филмът е изпълнен с топли сцени и прекрасна музика – всичко най-добро предлага и тази класика от Дисни.

PORCO ROSSO (1992)/ Порко Росо

В тази очарователна история от известния японски аниматор Хияо Миядзаки, Марко Пагот мистериозно се превръща от човек в прасе, след като всичките му другари умират в битка. Вече известен като Porco Rosso, пилотът продължава да се бие с въздушни пирати.

THE LEGO MOVIE (2014)/ LEGO: Филмът

Обикновена LEGO фигурка, която винаги следва правилата, погрешно е идентифицирана като необикновено същество и ключът към спасяването на света. Той се озовава привлечен в общество от непознати, които са на мисия. Емет не е подготвен за това, но дава всичко от себе си.

TOY STORY 4 (2019)/ Играта на играчките 4

Стоплящ сърцето, забавен и красиво анимиран. Играта на играчките 4 е продължение на една перфектна анимирана сага.

ONLY YESTERDAY (1991)/ Едва вчера

„Едва вчера“ е японски аниме романтичен филм. Историята разказва за превзета млада японска офис служителка пътува до провинцията и си спомня за детството си в Токио. Представя си какъв би могъл да бъде животът й.

YELLOW SUBMARINE (1968)/ Жълта подводница

Разказва се за симпатичните Бийтълс, които се возят на жълта подводница до окупираната Pepperland, където Blue Meanies нямат шанс срещу забавните мелодии на великолепната четворка.

ONE HUNDRED AND ONE DALMATIANS (1961)/ 101 даламтинци

Класическа анимация за почитателите на кучета и на романтичните истории. Забавен и изпълнен с приключения анимационен филм.

FANTASIA (1940)/ Фантазия

Анимацията представлява най-смелия експеримент на Дисни до този момент. Вдъхва нов живот, като смесва анимирани изображения с класическа музика.

CINDERELLA (1950)/ Пепеляшка

Романтична история за Пепеляшка, която открива любовта на бала. Една загубена обувка и един принц, който търси своята любов. Емоционална и красива анимация.

WALTZ WITH BASHIR (2008)/ Валс с Башир

Напълно иновативен с новаторска анимация, Waltz With Bashir предава своето послание за Близкия изток по хипнотизиращ начин.

THE WIND RISES (2013)/ Вятърът се надига

Това е японски биографичен анимационен филм от 2013 година на режисьора Хаяо Миядзаки. Разказва се за голямата любов към летенето на японския авиационен инженер Джиро Хорикоши. Неговата легендарна кариера включва създаването на изтребителя A-6M от Втората световна война.

FROZEN (2013)/ Замръзналото кралство

Безстрашната Анна обединява сили с Кристоф и неговия помощник елен, за да открият Елза и да развали ледената й магия. Преминават през епично пътешествие и срещи с мистични тролове и комедиен снежен човек.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON 2 (2014)/ Как да си дресираш дракон 2

Красиво продължение на пърата част, изпълнено с приключения и вълнуващи моменти.

THE EMPEROR'S NEW GROOVE (2000)/ Омагьосаният император

„Омагьосаният император“ е американски анимационен филм от 2000 г., разпространен от Уолт Дисни Пикчърс. Арогантният млад император Куско е превърнат в лама от своя властолюбив съветник – коварната дива Изма. Затънал в джунглата, започва неговото приключение.

THE BREADWINNER (2017)/ Изкарващият хляба

Зашеметяващите визуални ефекти на филма са съчетани с история, която се осмелява да се изправи срещу проблемите от реалния живот, като основноот оръжие е честността.

CORALINE (2009)/ Коралайн и тайната на огледалото

Коралайн е филм, който едновременно зашеметява визуално и в същото време е удивително забавен. Заслужава си.

LADY AND THE TRAMP (1955)/ Лейди и Скитникът

Лейди и Скитникът е класика, а песните и богато оцветената анимация са технически превъзходни и създават незабравимо изживяване.

THE TRIPLETS OF BELLEVILLE (2003)/ Трио „Белвил“

Този анимационен филм проследява възрастната французойка мадам Соуза, която се забърква в международни интриги, когато нейният внук, Шампион е отвлечен и отведен в чужбина. Соуза заедно със своето куче тръгва на пътешествие, за да намери Шампион.

THE SECRET OF NIMH (1982)/ Тайната на умните мишоци

Тайната на NIMH се стреми да възкреси класическия стил на американската анимация и успява. Разказва зряла история с прекрасно представяне.

APRIL AND THE EXTRAORDINARY WORLD (2015)/ Април и необикновеният свят

„Април и невероятният свят“ е филм изпълнен с въображение, предлага невероятни изкушения за феновете на анимацията, които желаят да гледат нещо по-различно.

KIRIKOU AND THE SORCERESS (1998)/ Кирику и магьосницата

„Кирику и магьосницата“ е френски анимационен филм от 1998 г. Има елементи от западноафриканските народни приказки. Представлява вдъхновяващо връщане към една по-проста анимационна ера, с освежаващо уникално изкуство и вечен саундтрак.

A SILENT VOICE (2016)/ Мълчалив глас

„Мълчалив глас“ е японски анимационен драматичен филм. Красиво изработен и въздействащо написан, анимацията разглежда тормоза над тийнейджърите от една отрезвяващо тежка и необичайна гледна точка.

BOY AND THE WORLD (2013)/ Момчето и светът

„Момчето и светът“ е бразилски анимационен приключенски филм. Представя дръзка, освежаващо различна история, която трябва да плени по-младите зрители, като същевременно взаимодейства и с възрастните.

HOW TO TRAIN YOUR DRAGON: THE HIDDEN WORLD (2019)/ Как да си дресираш дракон: Тайнственият свят

„Как да си дресираш дракон: Скритият свят“ води трилогията до визуално ослепителен и емоционално въздействащ завършек.

WRECK-IT RALPH (2012)/ Разбивачът Ралф

Ралф решава да вземе нещата в свои ръце и тръгва на обиколка, за да докаже, че притежава всичко необходимо, за да бъде герой. НО случайно освобождава смъртоносен враг, който заплашва всички.

THE SECRET OF KELLS (2009)/ Тайната на Келската книга

Филмът се връща към златния век на анимацията с омагьосваща история, вдъхновена от ирландската митология.

THE GREAT MOUSE DETECTIVE (1986)/ Базил, великият мишок детектив

Филмът е създаден на основата на серията детски книги „Базил от Бейкър Стрийт“ от писателката Ив Тайтъс. Предлага забавна и увлекателна история.

BELLADONNA OF SADNESS (1973)/ Беладона на тъгата

Това е японски анимационен филм за възрастни. Предлага брилянтно визуално изкуство, за да държи публиката възхитена.

THE SWORD IN THE STONE (1963)/ Мечът в камъка

Това е американски анимационен филм, продуциран от Уолт Дисни и разпространяван от Буена Виста Дистрибушън. Предлага се достоен поглед върху легендата за крал Артур. Героите са запомнящи се и привлекателни.

ALLEGRO NON TROPPO (1976)/ Алегро нон тропо

„Алегро нон тропо“ е италиански сатиричен филм. Той включва поредица от късометражни анимационни филми, чието действие се развива на сцената на Клод Дебюси, Жозеф-Морис Равел и Антонио Вивалди.

LILO&STITCH (2002)/ Лило и Стич

Разказва се за среща на младо момиче с най-търсеното извънземно в галактиката. Лило е самотно хавайско момиче, което осиновява Стич. Стич би бил идеалният домашен любимец, ако в действителност не беше генетичен експеримент, който е избягал от извънземна планета и е кацнал аварийно на Земята.

PAPRIKA (2006)/ Паприка

Paprika е отварящо очите пътуване, което е трудно за проследяване, но успява да впечатли.

WATERSHIP DOWN (1978)/ Воден кораб надолу

„Воден кораб надолу“ е британски анимационен приключенско-драматичен филм. Насочен еповече към възрастните, отколкото към малките деца. Това е красиво анимирана адаптация на любимата книга на Ричард Адамс.

MULAN (1998)/ Мулан

Филмът е красива анимация и внася жизнерадостни герои на екрана. Изследвайки темите за семейния дълг и честта, Мулан прокарва нови теми за разсъждение.

PERFECT BLUE (1997)/ Перфектно синьо

Перфектно синьо е японски анимационен психологически трилър от 1997 г., режисиран от Сатоши Кон. Той е базиран на романа Perfect Blue: Пълна метаморфоза от Йошиказу Такеучи.

SUMMER WARS (2009)

Toa е японски анимационен научнофантастичен филм. Представлява семейната драма смесена с виртуален екшън.

KUBO AND THE TWO STRINGS (2016)/ Кубо и пътят на самурая

„Кубо и пътят на самурая“ е американски стоп-моушън детски анимационен филм. Представя увлекателна, меланхолична история, която има какво да предложи на публика от всички възрасти.

AN AMERICAN TAIL (1986)/ Американска приказка

Млада мишка на име Фийвъл Маускевиц и семейството му емигрират от Русия в Съединените щати с лодка, след като домът им е разрушен от котки. По време на пътуването свирепа буря изхвърля Фийвъл от кораба и той губи връзка със семейството си. Започва приключение, в което се опитва да намери близките си отново.

THE LAND BEFORE TIME (1988)/ Земята преди време

“Земята преди време” е чудесна анимация за любителите на динозаври. Разказва се за динозавър Малката стъпка и неговата майка. Подходяща е за по-малките зрители.

TANGLED (2010)/ Рапунцел и разбойникът

Най-търсеният бандит в кралството - Флин Райдър, се скрива кула, но така той става пленник на Рапунцел, която живее там от много години. Те сключват сделка и заедно започват едно голямо приключение.

LOVING VINCENT (2017)/ Да обичаш Винсент

Това е експериментален анимационен биографичен драматичен филм за живота на художника Винсент ван Гог и неговата смърт, която е обгърната от мистерия.

THE NIGHT IS SHORT, WALK ON GIRL (2017)

Това е японски анимационен романтичен комедиен филм. Разказва се за младо момиче, което се впуска в безумно дълга нощ на купони и се среща с много интересни персонажи.

COWBOY BEBOP: THE MOVIE (2002)

Анимацията разказва за самонадеяният Спайк Шпигел и екипажът на неговия космически кораб, наречен Бибоп. Те кацат на Марс през 2071 г., преследвайки огромна парична награда.

BIG FISH&BEGONIA (2016)

Това е китайски анимационен епичен фентъзи филм. 16-годишно момиче се впуска във фантастично и опасно приключение, след като се трансформира в делфин. От там започват интересни събития.