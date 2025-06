Жертви и щети: Резултати от третата нощ на войната между Израел и Иран (ВИДЕА)

Трета нощ от войната между Израел и Иран – както на 13-ти срещу 14-ти юни, така и сега имаше взаимни ракетни обстрели и поражения от двете страни. Още няма обобщена официална информация за жертвите в Израел, но Times of Israel съобщава за 8 убити и 200 ранени, докато The New York Times твърди, че потвърдено са загинали 6 души и около 100 са ранени. От другата страна, ирански държавни и полудържавни медии като Merc и Fars твърдят, че заради израелските удари за 2 дни в Иран са загинали 215 души и 648 са ранени. Турският журналистически проект Clash Report посочва, че тази нощ Иран е изстрелял 50-70 ракети, отделно и дронове, а от иранска страна има твърдение за използвана свръхзвукова ракета за обстрел на Хайфа – Още: Нова порция удари: Иран изстреля ракети, Израел отговаря (ВИДЕА).

Според Maariv, в Тел Авив отново е имало успешни ирански удари – на поне 6 места. Видеокадри от града показват ситуацията:

CCTV footage showing several of the ballistic missile impacts tonight in Tel-Aviv, following launches from both Iran and Yemen. pic.twitter.com/2dn9tCfZ9d — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Smoke seen rising from the site of a direct impact near Tel-Aviv in Central Israel. pic.twitter.com/izx6lMEhb8 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

Fires broke out at the points hit in Tel Aviv. pic.twitter.com/BHL5sA2jCh — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

At least six impacts reported in the Greater Tel-Aviv Area of Central Israel, following the latest waves of ballistic missile from Iran and Yemen. pic.twitter.com/pEf0j0MRGm — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

По-зле обаче е положението в град Бат Ям, на средиземноморското крайбрежие, южно от Тел Авив. Там иранска ракета е уцелила жилищна сграда – счита се, че има 4-ма убити и 35 души, които се водят изчезнали, но вероятно много от тях са под развалините:

After the Iranian missile attack in Beit Yam. pic.twitter.com/v5RJFmuQna — Clash Report (@clashreport) June 15, 2025

Daylight reveals a much clearer image of the impact site in Bat Yam, to the south of Tel-Aviv, where the death toll currently sits at 4 and the injuries at over 200, while around 35 are believed to still be missing beneath the rubble. Search-and-rescue teams with IDF Homefront… pic.twitter.com/ZzC6XB3BMN — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Daylight reveals a much clearer image of the impact site in Bat Yam, to the south of Tel-Aviv, where the death toll currently sits at 4 and the injuries at over 200, while around 35 are believed to still be missing beneath the rubble. Search-and-rescue teams with IDF Homefront… pic.twitter.com/ZzC6XB3BMN — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Потвърдено е уцелен и научният институт "Вайцман" - подпалена е лаборатория, кампусът на учебното заведение е със значителни щети. Във "Вайцман" се изучават природни и точни науки – той е свързан с шестима носители на Нобелова награда:

The Weizmann Institute of Science in Rehovot, Central Israel, suffered a direct impact from an Iranian ballistic missile earlier tonight, starting a fire in one of the laboratories and causing extensive damage to a section of the campus. pic.twitter.com/IYEY4H14UZ — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Според Semafor, американските военни лидери и длъжностни лица, включително ръководителят на Централното командване на САЩ (CENTCOM) генерал Майкъл Курила, са поискали повече ресурси за подкрепа и защита на Израел срещу Иран. Но техните искания са срещнали съпротива от заместник-министъра на отбраната по политическите въпроси Елбридж Колби, който отдавна се противопоставя на преместването на военни активи от Азия в Близкия изток поради заплахата от Китай.

В източната част на Техеран няколко сгради са се срутили частично – снощи имаше данни за израелски атаки срещу ирански военни кадри, от Революционната гвардия, както и се появи видео, изглежда показващо стрелба с портативни ракети от ирански клетки на "Мосад" по цели в иранската столица. Там отделно бяха ударени петролни бази, административната сграда на иранското министерство на отбраната, ирански военен център за научно-развойна дейност в близост до министерството – Още: "Техеран гори": Израел се прицели и удари редица обекти в иранската столица (ВИДЕО и СНИМКИ)

Several buildings appear to have partially collapsed at the site of what is believed to have been a targeted assassination earlier tonight in Eastern Tehran. pic.twitter.com/PwrcGWfrt9 — OSINTdefender (@sentdefender) June 14, 2025

💥A powerful explosion rocked Karaj, a major city near Tehran in Iran pic.twitter.com/cdfXWTXy2T — NEXTA (@nexta_tv) June 14, 2025

В иранската провинция Хамадан изглежда Израел е успял да удари няколко камиона-установки за изстрелване на ракети. Те са били маскирани като обикновени камиони и са ползвани за изненадваща стрелба. Има унищожени и други видове ирански ракетни установки:

Footage from the site of an Israeli airstrike on the Hamedan Province of Western Iran earlier today shows the destruction of several trucks which appear to have been carrying ballistic missiles. The trucks, actually transporter erector launchers (TELs), appear to have been… pic.twitter.com/mEPZf3PMJ6 — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

Overnight and this morning, additional surface-to-surface missile launchers in Western Iran were identified and destroyed by the Israeli Air Force, with targets including ballistic missiles, missile storage facilities, and other missile launch infrastructure utilized by Islamic… pic.twitter.com/0Jy97ft30P — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025

В престрелката между Израел и Иран вече има и по-пряко засегнати косвени страни – в Ирак дрон се разби близо до град Ебрил, предполага се, че е ирански:

Kurdish media reports that a one-way attack drone launched by Iran or Iranian-backed forces in Iraq, crashed earlier near the city of Erbil, with it possibly attempting to strike the U.S. General Consulate in Erbil, Northern Iraq. pic.twitter.com/zVV8Ul7N8s — OSINTdefender (@sentdefender) June 15, 2025