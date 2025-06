Иран заговори за примирие. Какви са условията?

След трета нощ на размяна на ракетни удари Иран заговори за примирие. Това става скоро след думите на външния заместник-министър на страната Казем Гариб Абади, който заплаши, че Иран няма да съобщава на МААЕ за действията си в ядрената сфера. Абади заяви, че действията на Израел не са отбрана, а агресия, която не може да бъде оправдана.

"Техеран гори": Израел се прицели и удари редица обекти в иранската столица (ВИДЕО и СНИМКИ)

Сега иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че ако "агресията от страна на Израел спре, ние също ще спрем да отвръщаме". По време на среща с чуждестранни дипломати, излъчена по държавната телевизия, Арагчи обвини Съвета за сигурност на ООН в безразличие след безпрецедентната атака на Израел срещу неговата страна. Западните правителства "осъдиха Иран вместо Израел, който всъщност е агресорът", добави министърът, съобщи агенция IRNA.

Още: Иран с нова заплаха. Спира сътрудничеството си с МААЕ?

Той обвини Израел, че опитва да саботира преговорите между Иран и САЩ по ядрения въпрос, които по думите му са можели да доведат до споразумение.

Speaking at a press conference in Tehran, Iran’s FM Abbas Araghchi says that "Iran’s military response against Israel has been based on self-defence" and if Israeli attacks on his country stop, “our responses will also stop”.



🔴 LIVE updates: https://t.co/3ji5TL7ax9 pic.twitter.com/il1bf631nJ