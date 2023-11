Вулканично изригване в Тихия океан образува нов остров (ВИДЕА)

Още: Японци ще ни помагат за по-хубаво кисело мляко

Активността на подводния вулкан е засечена от въздуха на 30 октомври. На видеоматериали и снимки се виждат множество експлозии, които възникват при пряк контакт на гореща магма с вода. В резултат на изригването изплуват скали с големина няколко метра. Изследователите смятат, че изхвърлените на повърхността скали са образували нов остров. Кратерът на вулкана не се вижда на повърхността, а заобикалящата го водна площ е покрита с пемза. В този район и преди са регистрирани изригвания на подводни вулкани.

