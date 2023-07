Запознайте се с жената, която по цял ден яде тоалетна хартия (ВИДЕО)

"Започвам да ям тоалетна хартия в секундата, в която сутрин се събудя... понякога преди дори да си измия зъбите. В момента, в който се събудя, особено ако денят е хубав и птичките пеят, нямам търпение да хапна малко тоалетна хартия", започва разказа си Кина. "Всъщност по цял ден ям хартия, постоянно. И познайте какво: тоалетната хартия не съдържа никакви калории и не може да ти докара махмурлук.", споделя още младата дама.

Кина хапва по около 4 ролки тоалетна хартия дневно. За нея това е най-нормалното нещо и го прави постоянно и навсякъде където се намира. "Хората казват, че всички тоалетни хартии са еднакви и са създадени по един и същи начин, но това не е вярно", уточнява Кина. "Има разлика между двупластовата и еднопластовата тоалетна хартия и ще ви кажа - еднопластовата е много по-добра. С нея не се налага да минаваш през целия този стрес в опитите да я късаш."

В предаването участва и бившият годеник на Кина - Антъни, който очевидно не е привърженик на кулинарните предпочитания на бившата си възлюбена: "Тоалетната хартия не е създадена да бъде консумирана от хора и не се разгражда в тялото. Отвратително е.", казва той. "Хората просто не познават вкуса, как се чувства устата ти и колко е хрупкаво, когато си хапнеш малко. Мога да го сравня с наистина добър захарен памук.", казва Кина.

Пристрастената към тоалетна хартия дама харчи годишно по близо 2700 долара, а средно американците плащат по 182 долара годишно. "Ям я навсякъде - на работа, в колата, в салона за красота. Когато хората ме видят как ям тоалетна хартия, получавам няколко странни погледа, а веднъж един човек дори се опита да ме снима с телефона си, но на мен не ми пука. Всеки прави разни странни неща, а това е моето.", завършва своя разказ Кина.

Във видеото не се споменава дали американката има някакви проблеми с отделителната система, но силно се надяваме, че няма.

Nothing like a crisp, melty piece of toilet paper? Kinah eats up to four rolls a day! Hear her story on #MyStrangeAddiction: Still Addicted Wednesdays at 10/9c. pic.twitter.com/dxn54LCf2z