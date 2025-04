Възстановяването на газопровода "Северен поток" е "невъзможно". Това обяви германският външен министър Аналена Бербок пред медиите, след като разговаря с украинския президент Володимир Зеленски. Според нея тръбата, която минава от Русия до Германия - през Балтийско море - "не е икономически въпрос, а елемент от подготовката за агресия". "Реализацията на проекти като „Северен поток“ представлява заплаха за енергийната сигурност на Германия и на цяла Европа, поради което не може да става дума за възобновяване на експлоатацията на този газопровод", категорична е тя.

„Грешното решение по отношение на „Северен поток-2“ ни струваше много скъпо, т.е. на германското общество. Още преди 24 февруари (2022 г., деня на руската инвазия в Украйна - бел. ред.) постоянно получавахме много сериозни предупреждения, особено от нашите източноевропейски партньори и приятели - Украйна, балтийските държави и Полша - че този газопровод не е икономически проект, а инструмент за подготовка на нова агресия", подчерта тя.

Скоро в Германия идва ново правителство с най-вероятен бъдещ канцлер Фридрих Мерц от ХДС/ХСС, но не се очаква промяна в позицията на проевропейски настроения политик. Той вече заяви, че Европа трябва да гарантира своята независимост от САЩ и да помага на Украйна.

Изграждането на "Северен поток 2", което започна през 2018 г., беше подложено на остри критики от страна на САЩ, Украйна и други европейски държави. Новият газопровод заплашваше да задълбочи енергийната зависимост на водещата икономика на ЕС от Русия. Макар и завършен през 2021 г., тръбопроводът така и не беше пуснат в експлоатация. Германският канцлер Олаф Шолц спря сертифицирането му през февруари 2022 г., малко преди началото на руската инвазия в Украйна.

"Северен поток 2" е 100% собственост на "Газпром". Но пет европейски енергийни компании – Shell, Uniper, OMV, Engie и Wintershall – колективно осигуриха около половината от строителните разходи за 11 милиарда долара чрез заеми. И петте европейски компании са отписали тези дългове.

През 2022 г. тръбата беше взривена на няколко места. Експлозиите станаха на 26 септември в три от четирите тръби на "Северен поток 1" и "Северен поток 2". Западът и Украйна неколкократно са си разменяли обвинения с Русия във връзка с взривовете: Има ли Зеленски роля във взривовете на "Северен поток"? Президентският му офис отрече.

