Kaufland България представя кариерните си възможности в Лондон

Kaufland България ще вземе участие в първото издание на Bulgaria Wants You в чужбина за тази година, което ще се състои на 2 април (неделя) в Лондон, Великобритания. Събитието ще се проведе в Ondaatje Theatre of the Royal Geographical Society. Целта на инициативата е да привлече българи, които живеят извън страната, като им предлага възможности за работа и кариерно развитие в родината им. Събитието ще даде възможност на представителите на българската общност във Великобритания да се срещнат, както с представители на големи компании, така и с популярни и успели българи, които ще споделят своите предизвикателствата по пътя към успеха. Най-големият ритейлър у нас ще участва в събитието и чрез собствен кариерен щанд, където представители на екипа ще очакват гостите, за да ги запознаят с възможностите за кариерна реализация в България, подходящи за хора с различен професионален опит.

„Радвам се, че за пореден път ще бъдем част от събитието на Bulgaria Wants You в чужбина. Кариерният форум е изключително възможност както за българските работодатели, така и за сънародниците ни зад граница. Благодарение на инициативата те могат да осъществят ползотворна връзка в рамките на една много важна тема – избора на България като място за живот и развитие. Kaufland е основен партньор на програмата, защото вярваме, че пазарът има нужда от българските таланти и постоянно се стараем да създаваме нови и нови възможности за тяхното професионално развитие. Събитието в Лондон ще бъде поредната стъпка към реализирането на една от нашите приоритетни цели – да затвърдим образа си на сигурен, стабилен и грижовен работодател, който работи за успехите на своите талантливи кадри и им помага да живеят спокойно в родината си“, споделя Милена Караилиева, директор на „Човешки ресурси“ на Kaufland България.

Специални гост-лектори ще бъдат първият българин, носител на Оскар Димитър Маринов и футболната звезда Димитър Бербатов, които ще споделят вдъхновяващите си истории и ще поговорят за това какво ги свързва с родината. На форума ще присъстват и основателите на платформата - Иван Христов и Андрей Арнаудов, а събитието ще бъде открито лично от принц Кирил Сакскобургготски. В лекционната част на събитието, която има за цел да представи добрите практики на различните компании и мотивиращи лични истории на служители, ще се включи Нели Станева, която е бизнес асистент на изпълнителния директор на Kaufland България – Иван Чернев. Тя ще разкаже на посетителите на изложението за кариерното си израстване в Kaufland България, след 10 години, прекарани в чужбина. Освен това Нели ще сподели с гостите какво стои в основата на решението ѝ да предпочете България като място за живеене и развитие.

Kaufland България е сред основните партньори на Bulgaria Wants You от самото създаване на проекта през 2020 година. Партньорството с платформата затвърждава позицията на компанията като един от най-големите и стабилни работодатели в страната, който предлага на своите служители сигурна работа в благоприятни условия, грижа и разнообразни възможности за развитие.

Повече за работодателската политика на Kaufland можете да научите на kariera.kaufland.bg.