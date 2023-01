Кристалина Георгиева: 2023 г. ще бъде трудна година за световната икономика

Според нея нарастващите рискове от фрагментация могат да направят нещата още по-трудни, застрашавайки десетилетия на икономически растеж и намаляване на бедността - дивидентът от глобалната икономическа интеграция.

"Нека не пропиляваме този „дивидент от мир и сътрудничество“. Вместо това трябва колективно да се изправим срещу фрагментацията, като се фокусираме върху области, в които сътрудничеството е от съществено значение. Забавянето не е опция", смята тя. ОЩЕ: Европейската централна банка: Банките да поддържат кредитния риск на приемливо ниво

2023 will be a tough year for the global economy. And rising fragmentation risks could make it tougher still, jeopardizing decades of economic growth&poverty reduction—the dividend of global economic integration. [1/2]