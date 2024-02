Полските фермери подновиха протестите, блокираха 3 гранични пункта с Украйна (ВИДЕО)

Още: Земеделците готови да влязат с тракторите в София

След 10:00 ч. киевско време започнаха протестни действия пред контролно-пропускателния пункт Медика. Движението е блокирано от около 100 души и около 50 превозни средства. Протестиращите са решени да пропускат по един камион, един автобус и един лек автомобил на час.

The Medyka-Shehyni checkpoint is once again blocked by Polish protesters for all types of transport – State Border Service of Ukraine



According to Polish media, the country seeks negotiations with Ukraine to impose greater restrictions on the import of Ukrainian food, but Kyiv… pic.twitter.com/KpBYiECQpY