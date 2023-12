ПроКредит Банк представя шестте песни на младите изпълнители, победители в конкурса „Талантите на ПроКредит Банк“

В продължение на шест седмици ПроКредит Банк ще представи шестте песни, победители, в конкурса за млади музикални изпълнители „Талантите на ПроКредит Банк“. Премиерите на музикалните проекти ще бъдат всеки четвъртък до края месец декември в YouTube канала на Банката . В последните дни на месец август и първите на септември бяха обявени соловите изпълнители, дуети и групи, които грабнаха сърцата на журито в състав Графа, Михаела Филева, Wosh MC и представители на Банката.

В началото на месец октомври започнаха записите на песните, а Графа се превърна в ментор на младите таланти. Професионалният екип на един от най-популярните български поп изпълнители аранжира и записа шестте парчета, които музикалните фенове вече могат да чуят. Всяка от песните е в различен стил, а изпълненията са ярки и запомнящи се.

„Много съм щастлив, че ПроКредит Банк направиха този конкурс и продължават да подкрепят българската музика. Важно е да се дава път и възможност на младите и талантливи артисти. С огромно удоволствие присъствах на записите на всички и смея да твърдя, че резултатът е много добър и аз лично нямам търпение всички да могат да чуят парчетата. Всяко от тях е изключително различно и носи своята енергия, страст към музиката и стил на изпълнителите“, сподели Графа.

На 23 ноември излезе песента на първия победител ELIA – „02:10“. Следващата премиера беше на парчето на GABO – „Ако не си за мен“, а веднага след нея ПроКредит Банк ще представи и артистичния дует Niki R:ce с песента „IN YOUR ARMS”. Групата Two Hours Away записа „Очевидно аз и ти“, a ексцентричната Мартина Стефанова с псевдоним OnTheTree ще покаже „Не принадлежа“. В края на месец декември конкурсът „Талантите на ПроКредит Банк“ ще завърши и с последния победител Борис Селенски и песента „Something Went Wrong“.

Следете премиерите на всички песни в YouTube канала на ПроКредит Банк, както и профилите на Банката във Facebook и Instagram.