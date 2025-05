"Ако изнасилването е неизбежно, отпуснете се и му се насладете": Генерал от НАТО е уволнен за тези думи

Германският министър на отбраната Борис Писториус (на заглавната снимка) е уволнил генерал Хартмут Ренк, заместник-командир на щаба на НАТО за координиране на помощта за Украйна във Висбаден. Причината за освобождаването - по време на среща военният е направил неуместни коментари, свързани с изнасилване, съобщават германските медии. Писториус е сметнал случката с високопоставения генерал за толкова сериозна, че незабавно го е премахнал от длъжността му в новосформирания щаб.

Der Spiegel съобщава, че Ренк ще се пенсионира предсрочно през есента.

Още: Преди 25 години: НАТО не ни дразни, Русия има нужда от силна Украйна. Как се променяше реториката на Путин

По време на среща с висши офицери от НАТО Ренк е заявил в неизвестен контекст: "Ако изнасилването е неизбежно, отпуснете се и му се насладете", след което двама британски военни представители докладвали думите му на дисциплинарната служба.

При последвалото разследване германският генерал е заявил, че не е казал това изречение в буквалния смисъл, а че е искал да мотивира колегите си "със саркастично-иронично изказване".

