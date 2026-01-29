Радар за икономика: Най-важните новини на 29 януари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните икономически новини за изминалия ден, 29 януари 2026 г.

"Лукойл" продава международните си активи на американска компания

Вторият по големина производител на петрол в Русия – компанията "Лукойл", се е съгласила да продаде по-голямата част от чуждестранните си активи на обща стойност около 22 млрд. долара на американската частна инвестиционна компания Carlyle Group, съобщи Reuters. "Лукойл" заяви в съобщение, че се е съгласила да продаде своето звено LUKOIL International GmbH, което контролира чуждестранните активи на компанията.

Купувачът на "Лукойл" разкри намеренията си за компанията

Купувачът - американската частна инвестиционна компания Carlyle Group заяви, че "подходът ѝ към придобиването на голяма част от международните активи на "Лукойл“, ще бъде насочен към гарантиране на оперативната непрекъсваемост, запазване на работните места и стабилизиране на активната база и да подкрепи безопасната и надеждна работа в цялото портфолио, като приложи специален надзор и международни оперативни възможности“

Още: Купувачът на "Лукойл" разкри намеренията си за компанията

Цената на петрола е невиждана от четири месеца

Като стана дума за петрол - цената му се повиши с още над 1,5 на сто в сутрешната азиатската търговия днес. Така тя отбеляза трети пореден ден на ръст на фона на нарастващи опасения, че САЩ може да извършат военна атака срещу Иран, който е ключов производител на суровината в Близкия изток, което би могло да наруши доставките от региона.

Стана ясно колко евро са нужни за издръжка на човек в България

У нас - Необходимият нетен месечен доход за издръжка на един работещ е 1562 лева или 799 евро. Това показват данните на Конфедерацията на независимите синдикати в България (КНСБ) за четвъртото тримесечие на 2025 година, които бяха представени на пресконференция днес. За тричленно семейство (двама възрастни и едно дете до 14 г.) пък са необходими 2812 лв. или 1438 евро за издръжка.

Нарастват разходите по жилищни кредити: Данни на БНБ

Годишният процент на разходите (ГПР) по жилищните кредити, отпуснати от търговските банки у нас през декември 2025 година, е нараснал до средно 2,90 на сто. Това показват най-новите данни на Българската народна банка. За сравнение, средният ГПР по заемите за жилище е възлизал на 2,86 на сто през предходния месец ноември, а през декември 2024 година нивото е било 2,82 на сто.

Нарастват разходите по жилищни кредити: Данни на БНБ