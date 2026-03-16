Европа към Тръмп: Това не е война на НАТО, САЩ не се посъветваха с нас преди да почнат конфликта с Иран

Страните от ЕС настояват за яснота относно плановете на американския президент Доналд Тръмп за войната в Иран след неговия призив НАТО да изпрати военни кораби за отблокиране на Ормузкия проток. Припомняме, че Тръмп поиска съюзници, включително Франция, Китай, Япония, Южна Корея и Великобритания, да помогнат за гарантирането на безопасността на международното корабоплаване в протока. И го направи в доста заплашителен тон, добавяйки, че ако няма отговор или отговорът е отрицателен, съюзниците ги чака "много лошо бъдеще". Тръмп добави още, че САЩ водят разговори с "приблизително седем" държави относно военна подкрепа, за да се отвори търговският път. Тръмп не назова тези седем страни и не даде индикации кога такава коалиция може да бъде сформирана, обръща внимание АП.

Тази война няма нищо общо с НАТО

Докато външните министри на страните от ЕС се събраха да обсъдят искането на Тръмп, германският първи дипломат Йохан Вадефул заяви, че е важно САЩ и Израел да определят "кога смятат, че военните цели на операцията им ще са постигнати". "Имаме нужда от повече яснота", заяви той пред репортери.

Говорителят на германския канцлер Фридрих Мерц – Щефан Корнелиус – подчерта, че "тази война няма нищо общо с НАТО и това не е натовска война". "НАТО защитава територията на Алианса", заяви той, визирайки, че Ормузкият проток не попада в тази територия.

Корнелиус заяви още: "САЩ не се посъветваха с нас преди тази война и съответно смятаме, че това не е работа на НАТО, нито на германското правителство".

Министърът на външните работи на Естония Маргус Цахкна също заяви, че съюзниците на САЩ в Европа искат да разберат "стратегическите цели" на Тръмп. "Какъв ще бъде планът", попита той.

На свой ред Швеция заяви, че не разглежда участие в обезпечаването на движението в Ормузкия проток. Това каза шведският премиер Улф Кристершон пред агенция ТТ. Той добави, че "вероятността Швеция да повлияе на ситуацията в региона не е голяма", а ресурсите на страната в момента основно са насочени в помощ на Украйна.

Тръмп описа искането си за помощ в протока като "много малко усилие" от страна на държавите членки на Алианса, но повечето европейски съюзници открито се противопоставиха на конфликта, отбелязва АП.

Полският външен министър Радослав Сикорски призова администрацията на Тръмп да премине през надлежните канали по този въпрос. "Ако бъде отправено искане чрез НАТО, ние, разбира се, ще го разгледаме много внимателно от уважение и съпричастност към американските ни съюзници", заяви Сикорски. Той направи препратка към член 4 от учредителния договор на НАТО, на който страните членки могат да се позоват, ако смятат, че територията или сигурността им е под заплаха.

"В наш интерес е да поддържаме Ормузкия проток отворен и по тази причина ние също обсъждаме какво можем да направим по този въпрос от страна на ЕС", заяви върховният представител на ЕС по външната политика и сигурността Кая Калас преди заседанието на външните министри на страните от ЕС.

Калас посочи, че ЕС може да разшири своята военноморска мисия "Аспидес", за да защити корабоплаването от Червено море до Персийския залив. Ако 27-те държави членки на ЕС не успеят да постигнат споразумение, то тези, които са готови да го направят сами, могат да сформират "Коалиция на желаещите" и да предоставят временна военна подкрепа.

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че Франция работи заедно с партньори в Европа, Азия и с Индия върху потенциална международна мисия за ескортиране на кораби през протока. Той подчерта, че това трябва да стане, когато "обстоятелствата позволяват", след като боевете утихнат.

Високопоставени френски представители казаха, че Нидерландия, Италия и Гърция са показали интерес и че Испания може да бъде въвлечена по някакъв начин на фона на текущите преговори.

"Великобритания няма да бъде въвлечена в по-мащабна война", но и че обсъжда със САЩ и съюзници в Европа и Персийския залив възможността за употреба на дронове в търсене на мини. Той обаче даде индикация, че е малко вероятно Лондон да изпрати военен кораб.

Войната в Иран, предизвикана от въздушните удари от страна на Израел и САЩ на 28 февруари, повиши цените на горивата и на енергията по света, като цените на петрола от сорта "Брент" скочиха с 40%. Конфликтът наруши и по-широката световна верига на доставки извън петрола, като това засяга всичко - от лекарства от Индия през полупроводници от Азия до продукти, произведени от нефт, като торове, които идват от Близкия изток.

