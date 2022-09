"Ройтерс": Г-7 ще наложи таван на цените на руския петрол

В същото време от Г-7 искат да се запази потокът на суров петрол, за да се избегнат ценови скокове. Това са съобщили представители, участващи в срещите на Групата на седемте, цитирани от агенцията.

Министрите от клуба на богатите индустриални демокрации ще се срещнат днес и вероятно ще публикуват общо комюнике, в което да изложат плановете си за изпълнение на мярката.

‼️#G7 finance ministers will agree today on a plan to limit oil prices from #Russia, Reuters reports. pic.twitter.com/dUsqAaYH4B