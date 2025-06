Сенатът на САЩ придвижи спорен законопроект на Тръмп за данъците и разходите

Контролираният от републиканците Сената на САЩ (горната камара на парламента на САЩ) придвижи законопроекта на американския президент Доналд Тръмп за намаляване на данъците и разходите с мнозинство в решително гласуване снощи, предаде БТА. Този вот увеличава шансовете законодателите да одобрят проектозакона през следващите дни. Показателно обаче е колко на косъм са нещата - 51:49 гласа. През месец май, Камарата на представителите също одобри версия на законопроекта, и също на косъм - 215:214 гласа.

В законопроекта на Сената е превидено орязване от 930 млрд. долара на Medicaid - една от програмите за здравни застраховки в САЩ. Законодателите се споразумяха за данъчно облекчение от 40 000 долара до 2029 г. за данъкоплатците, които печелят до 500 000 долара годишно. След това нивото се връща до 10 000 долара, което е настоящият лимит съгласно данъчния закон от 2017 г.

Лидерът на малцинството на Демократическата партия в Сената - Чък Шумър, бе заявил, че демократите са настояли състоящият се от 940 страници проектозакон, внесен за гласуване от администрацията на Тръмп, да бъде изчетен от край до край в пленарна зала, предаде Ройтерс.

"Републиканците няма да направят пълния текст на проектозакона достояние за Америка. Затова ще ги накараме да го изчетат от край до край в пленарна зала. Ако трябва, ще изкараме цяла нощ в Сената", написа Шумър в социалната платформа "Екс".

Преди Шумър, милиардерът Илон Мъск, влязъл в конфликт с някогашния си съмишленик Тръмп, нарече законопроекта "безумен". Той го повтори, изтъквайки как законопроектът вдига тавана с 5 трилиона долара т.е. най-голямото увеличение в историята на САЩ.

The latest Senate draft bill will destroy millions of jobs in America and cause immense strategic harm to our country!



Utterly insane and destructive. It gives handouts to industries of the past while severely damaging industries of the future. https://t.co/TZ9w1g7zHF