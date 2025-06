От ФИФА признаха за огромен проблем на Световното клубно първенство в САЩ

От Международната футболна асоциация ФИФА признаха за огромен проблем на Световното клубно първенство, което се провежда в САЩ. Терените, които често са много сухи и се поливат с вода по време на почивките за охлаждане или на полувремето, бяха широко критикувани, главно от треньорите и играчите на европейските отбори, които участват в турнира. Първи се оплакаха носители на тазгодишния трофей в Шампионска лига.

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике повдигна въпроса още след първия мач на своя тим, спечелен с 4:0 срещу Атлетико Мадрид. "Топката подскача като заек", отбеляза испанският специалист. "Днес, например, тренирахме на терен с изкуствена трева, а сега е покрит с естествена трева, което означава, че трябва да се полива ръчно. Това е голям проблем за начина, по който играем. ФИФА трябва да вземе това на сериозно. Не само стадионите, но и тренировъчните игрища. Ако наричаме това най-добрият клубен турнир в света, той трябва да има съоръжения от световна класа. Не мога да си представя мач от НБА, игран на игрище, пълно с дупки."

