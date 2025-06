Над 500 ракети и дронове полетяха от Русия към Украйна за една нощ (ВИДЕО)

Русия е изстреляла общо 537 ракети и дронове в комбинираната въздушна атака, която разтърси Украйна през нощта и сутринта на 29 юни, съобщиха военновъздушните сили на нападнатата страна. Според украинските ВВС свалените въздушни цели са 475, което означава, че претоварената противовъздушна отбрана е "пропуснала" общо 62 ракети и безпилотни летателни апарата. Нанесени са щети в Лвовска област - в една от най-западните точки на Украйна, далеч от фронтовата линия. Взривове и удари има още в Николаев, Кременчук, Запорожие, Черкаска област, Полтавска област, Ивано-Франковск.

Russia launched a massive overnight attack on Ukraine using over 450 drones and 40 missiles, according to monitoring data. The strike involved Kh-101/55 cruise missiles launched by Tu-95MS bombers, Kalibr cruise missiles from the Black Sea, Kh-47M2 Kinzhal hypersonic missiles,… pic.twitter.com/LjOWx6wyq3

От всички атакуващи средства, използвани от Русия, дроновете са били 477. От тях 436 са свалени – 211 с помощта на ПВО, а 225 – чрез електронно заглушаване.

Руснаците са изстреляли 4 аеробалистични ракети „Кинжал“ от въздушното пространство на Тамбовска област, като за момента няма информация за свалени „Кинжал“-и.

Седем балистични ракети „Искандер-М“ (или подобните севернокорейски KN-23) са атакували Украйна, изстреляни от Воронежка област и от анексирания Крим. От тях е свалена една, съобщават украинските ВВС.

Най-масово руснаците са използвали крилати ракети Х-101/“Искандер-К“ – изстреляли са 41 от тях от Саратовска и Курска област. Свалени са 33 подобни ракети.

Пет крилати ракети „Калибър“ също са били използвани в атаката, като са свалени 4, а една е успяла да пробие през ПВО на Украйна.

Зенитни ракети С-300 също са помогнали на руснаците – три от тях са изстреляни от Курска област, като ВВС на Украйна не дава информация за свалени такъв тип ракети.

При нападенията в Черкаска област са нанесени щети на гражданската инфраструктура и са ранени най-малко трима души, съобщи губернаторът Игор Табурец.

В Кременчук, Полтавска област, е ударено неизвестно предприятие, при което е предизвикан пожар, според губернатора Владимир Кохут.

По време на нощна ракетна атака е била поразена производствена база на неназовано предприятие в Запорожка област, съобщи губернаторът Иван Федоров. Не се съобщава за жертви.

След като алармите затихнаха, служители в Лвовска област заявиха, че Русия се е опитала да нанесе удар по критична инфраструктура в региона. Според кмета на Лвов Андрий Садовий тези усилия до голяма степен са били неуспешни. "Въпреки сложността на тази нощна комбинирана атака, никой не е пострадал и няма повредени цивилни сгради в Лвов", пише той в Telegram.

Губернаторът на Николаевска област Виталий Ким съобщи, че през нощта Русия е атакувала административния център на региона с балистични ракети и безпилотни самолети "Шахед", като е поразила инфраструктурен обект. Ударът е предизвикал пожар, но няма пострадали.

В Запорожка област е ранено 16-годишно момиче, а дрон междувременно е поразил многоетажна жилищна сграда в Харковска област.

Руски балистични самолети и безпилотни самолети "камикадзе" с нова сила атакуват Киев и други украински градове, убивайки десетки цивилни и ранявайки стотици други. Припомняме, че тази седмица руска ракета удари пътнически влак в Днипро, при което загинаха 21 души, а над 300 бяха ранени: Руска ракета порази украински пътнически влак (ВИДЕО).

This is what the Kyiv metro looked like last night — people came down with chairs and sleeping bags to wait out the Russian attack. pic.twitter.com/lsXd71BkTe