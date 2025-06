Тежък удар по амбициите на Никола Цолов за титла във Формула 3 - отнеха победата му в Австрия

По-рано днес българският пилот Никола Цолов се представи безапелационно, за да завоюва третата си победа за сезона във Формула 3. Родният състезател потегли от първата позиция на Гран При на Австрия и не изпусна лидерството до последната обиколка. Той завърши надпреварата на пистата "Ред Бул Ринг" с убедителна преднина от 6.6 секунди пред втория Мартиниус Стеншорн. По този начин той се доближи на точка до лидера в генералното класиране Рафаел Камара.

Няколко часа по-късно стана ясно, че стюардите са дисквалифицирали Цолов, съответно победата му беше отнета. Причината за това тежко наказание е нарушение на техническите правила. В доклада се посочва, проблем с прекомерно голямо износване на планката на пода му в задния ѝ край. От Кампос обяснили, че поражението по колата на Цолов е предизвикано от удар по врем на надпреварата, който е довел до отчупване на част от планката.

