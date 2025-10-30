Световната банка излезе с неочаквана прогноза за цените на суровините

Според оценки на Световната банка глобалните цени на суровините ще спаднат до най-ниското си ниво от шест години през 2026 г. поради политическата несигурност и слабия икономически растеж. "Очакванията са цените да се понижат със 7 на сто както през 2025 г., така и през 2026 г., което е четвъртата поредна година на понижение", обяви днес базираната във Вашингтон институция.

Намаляват цените на енергията и храните

Според експертите нарасналото търговско напрежение също е изиграло роля. Цените на енергията и хранителните стоки намаляват, но благородните метали стават по-скъпи.

Още: Иде ли криза: Световната банка понижи значително прогнозата за българската икономика

Свръхпредлагането на петрол се е увеличило значително тази година. Световната банка отбелязва, че търсенето на петрол расте по-бавно, защото потреблението в Китай е в застой и повече хора се интересуват от електрически и хибридни превозни средства.

По-ниските цени на петрола би трябвало да помогнат за облекчаване на инфлацията в световен мащаб, но неотдавнашното обявяване на нови санкции на САЩ срещу руските петролни компании доведе до рязкото й увеличение.

В сектора на хранителните стоки поевтиняването на зърнените култури е довело до общ спад. Цените на ориза, пшеницата и царевицата са се понижили, тъй като има достатъчно предлагане в световен мащаб, а това спомага хранителните стоки да станат по-достъпни в развиващите се страни.

Още: Световната банка излезе с изненадваща прогноза за цената на петрола

Изключение при тях е кафето, след като неблагоприятните метеорологични условия намалиха производството на кафе на зърна и доведоха до пик на цените в началото на 2025 година.

Експертите очакват цените на златото и среброто да продължат да се покачват. След рекордно високи нива през 2025 г. двата благородни метала вероятно ще поскъпнат леко и през 2026 г. Според Световната банка причината за това е насочването към сигурни инвестиционни възможности във времена на икономическа несигурност.