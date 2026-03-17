Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Тежка здравна криза застрашава САЩ заради Иран. Ирански дронове атакуват като в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)

17 март 2026, 7:29 часа 954 прочитания 0 коментара
Тежка здравна криза застрашава САЩ заради Иран. Ирански дронове атакуват като в "Междузвездни войни" (ВИДЕО)

Нямаме нужда от никого, за да отворим Ормузкия проток. Ние получаваме 1% и по-малко от петрола си с транспорт през протока. Всъщност там няма мини, но собствениците на танкери с петрол и газ ги е страх дори от мисълта, че може да има. Такива послания отправи американският президент Доналд Тръмп в две поредни пресконференции снощи и в малките часове на нощта. И уверения, че "удряме, удряме много здраво крайбрежието при Ормузкия проток" - ОЩЕ:

В свои материали CNBC и Bloomberg обаче посочиха за какво САЩ зависят от Ормузкия проток. Много критична американска нужда са редица генерични лекарства. Според CNBC, 35% от съставките на поне половината генерични лекарства, използвани в САЩ, идват с транспорт през Ормузкия проток. Тези съставки се използват в производство на лекарства в Индия, които после отиват в САЩ. И става въпрос за лекарства за хипертония, за диабет - все болести, които изискват сериозна грижа.

Нови болезнени ирански удари

Но на този фон, Иран нанесе поредни болезнени удари по активи, които засягат директно САЩ и Запада. OSINT канали в социалните мрежи - хора, които анализират публични данни, публикуваха видеокадри от FPV дрон, заснети на 16 март, които са геолокализирани. Твърди се, че това е бил дрон, който е извършвал разузнаване преди удара, нанесен в малките часове на нощта:

Тази сутрин посолството на САЩ в Багдад е било атакувано с дронове - поне 5, като местни източници твърдят, че това е най-голямата такава атака от началото на сегашната война с Иран.

UKMTO - Британската военна организация за морска сигурност, която е основна точка за контакт между търговското корабоплаване и военните сили в стратегически важни региони, съобщи за атакуван от Иран танкер в района на Ормузкия проток, в пристанище на ОАЕ. При това танкерът не е плавал, а е бил закотвен.

Освен това – ирански дрон уцели сградата на хотел "Ал Рашид" в иракската столица Багдад. Там редовно биват приемани европейски делегации при гостувания в Ирак, а според специализираното издание De Re Militari в момента на удара на последния етаж на хотела е имало саудитска делегация. Хотелът е считан за де факто щаб на EUAM Iraq (European Union Advisory Mission in Iraq) – мисия на ЕС, която дава съвети за реформите в сектора на сигурността в Ирак:

Също в Ирак, дрон е паднал съвсем близо до комплекса на ООН в Ербил – вероятно това е атака, организирана от местни шиитски милиции, чиито конци дърпа Техеран:

За капак, удар с дрон предизвика пожар в голямото петролно и газово-кондензатно находище "Шах" в Абу Даби. Местните власти твърдят в публикация в социалната мрежа "Х", че няма данни за пострадали хора. "Шах" се намира на около 200 километра югозападно от Абу Даби. Проектът се управлява от държавната петролна и газова компания Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) и се реализира в партньорство с американската компания Occidental Petroleum. Находището произвежда приблизително 28 милиона кубически метра газ и 70 000 барела петрол на ден.

"Сега Иран изстрелват по 2-3 ракети, имат около 8% останали (от резервите си)", увери Тръмп преди и по време на тези удари. Според цитирани от турския проект Clash Report данни обаче дневно Иран изстрелват по около 20-30 ракети в последните 5 дни и между 40 и 110 дрона - Още: "Партия шах на много високо ниво": Тръмп обяви, че войната с Иран ще свърши скоро, оплака се от НАТО (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ирак Лекарства Иран Генерични лекарства хипертония американско посолство ирански дронове петролно находище война Иран FPV дронове диабет
