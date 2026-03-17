"Златната" гробница на Али Хаменей е вече подготвена (СНИМКА)

Подготвено е погребално място за аятолах Али Хаменей. Погребалната церемония за покойния върховен лидер на Иран бе насрочено за началото на март, но бе отложена за неопределено време. Първоначалният план беше тялото на загиналия на 86 г. Али Хаменей да бъде изложено в джамията в иранската столица Техеран на името на неговия предшественик и основател на Ислямската република – Рухола Хомейни. После аятолахът трябавше да бъде погребан в свещения град Машхад, където е роден.

📸 The burial site prepared for Ayatollah Ali Khamenei. pic.twitter.com/hcsgXnSscR — Clash Report (@clashreport) March 16, 2026

Върховният лидер на Иран Али Хаменей е бил убит при съвместните израелско-американски удари по Техеран.

Вторият син на Али Хаменей - Моджтаба, който беше ранен по време на войната, бе повишен до ранг аятолах и провъзгласен за нов върховен лидер на Иран.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не знае дали новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей все още е жив. Той добави, че Вашингтон не е сигурен с кого може да преговаря в Техеран. "Не знаем дали е мъртъв, или не", каза Тръмп.

"Много хора казват, че е тежко обезобразен. Казват, че е загубил единия си крак и че е много тежко ранен. Други твърдят, че е мъртъв. Никой не казва, че е на 100 процента здрав. Знаете, че той не е говорил отдавна. Не знаем с кого имаме работа в Иран. Не знаем кой е техният лидер", добави Тръмп.

