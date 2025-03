Тръмп бесен на Путин, удря с високи мита руския петрол (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Донад Тръмп заяви в интервю за NBC News, че е ядосан на руския президент Владимир Путин и заплаши да наложи вторични мита от 25% до 50% върху целия руски петрол. Причината - ако стигне до извода, че Москва блокира усилията му да сложи край на войната в Украйна. Тръмп заяви пред NBC News, че е бил много ядосан, когато руският президент Владимир Путин разкритикува доверието в лидерството на украинския президент Володимир Зеленски, цитира думите му NBC. Още: Руският петрол пресъхва заради украински поразии по петролопроводи (ВИДЕО)*

❗️🇺🇸 “Just a few hours ago, President Trump called me to say he’s furious at Putin and threatened to impose additional tariffs on Russian oil,” an NBC journalist reports. pic.twitter.com/v63J9X6OTh