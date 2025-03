Тръмп със завой за митата за Мексико, съдът в САЩ пак го удари през ръцете

Американският президент Доналд Тръмп отново показа непредсказуемия си характер - или по-точно предсказуемия хаос, който всява, като обяви в социалната си мрежа Truth Social, че отлага с 1 месец митата от 25% за вноса на стоки от Мексико. Това означава отсрочка до 2 април, 2025 година - а от написаното от Тръмп излиза, че това било компромис заради мексиканския му колега Клаудия Шейнбаум.

"След като говорих с мексиканския президент Клаудия Шейнбаум, се съгласих, че от Мексико няма да се изисква да плаща мита за нищо, което попада в обхвата на Споразумението USMCA (това е споразумението за свободна търговия между САЩ, Мексико и Канада). Отношенията ни са много добри и работим усилено заедно за граничната сигурност - както по отношение на спирането на нелегални мигранти в Съединените щати, така и по отношение на спирането на фентанила", написа Тръмп.

Изявлението на Тръмп не е чак такава изненада, защото търговският му министър Хауърд Лутник вече коментира, че най-вероятно ще се стигне до такова решение.

