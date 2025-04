Курска област не е изцяло руска: "Първи канал" унижи Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Изпълняващият длъжността на командир на многократно съсипваната от Украйна 810 бригада на руската морска пехота буквално в ефира на руския "Първи канал" съсипа цялата руска пропаганда, че руската армия изцяло е овладяла Курска област и е победила окончателно там. Командирът, чието име не се споменава изрично, а се казва само позивната му "Гроза" – интересен факт, докладва на Путин как руските морски пехотинци се бият все още в Горнал, тепърва се правело "прочистване" и на практика – че в населено място в Курска област още има украински войници. Горнал е в близост до границата със Суми, недалеч от Гуево – за стратегическата ситуация там, припомнете си в този материал: Тръмп впрегна втори лост на Байдън за натиск върху Путин (ОБЗОР – ВИДЕО)

"В близко бъдеще всички разпръснати вражески групи и отделни войници ще бъдат унищожени", казва "Гроза". С други думи, сега не са (КАРТА):

"Това не е първият път, в който Герасимов (бел. ред. - началникът на руския генщаб генерал Валерий Герасимов) лъже президента (т.е. Путин)", пише в личния си канал в Телеграм руският военен блогър Владимир Романов. И добавя, че ще трябва поне още седмица, за да може да се каже, че Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нямат никакви позиции в Курска област. Какво каза Герасимов, припомнете си: Русия е възвърнала изцяло контрола над Курска област, твърди Москва

ВИДЕОТО НА ЕМИСИЯТА НА "ПЪРВИ КАНАЛ" В ОРИГИНАЛ – ТУК!

Междувременно, видеокадрите от унищожение на руска военна техника и спиране на руски щурмови операции с безмилостен артилерийски огън и FPV дронове се множат:

Russian paratroopers shared a video showing the mangled remains of their BMD after a Ukrainian attack smashed their position in Kursk Oblast. pic.twitter.com/h1reyU26BB — WarTranslated (@wartranslated) April 27, 2025

In Sumy region, Russian assault troops hit Ukrainian minefields during an attempted advance west of Loknya, suffering significant losses. Another example of how layered defensive mining remains a critical asset in modern positional warfare. pic.twitter.com/PxGz0PWD7p — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2025

On the Sumy front, Ukrainian forces destroyed Russian artillery, shelters, bunkers, mortar positions, vehicles, and personnel. Work by drone operators of the “Prime” unit from the 5th Border Guard Detachment. pic.twitter.com/gButyMrstd — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2025

По отношение на бойните действия на север, популярният украински журналист Юрий Бутусов, който е известен критик на украинския президент Володимир Зеленски, пише със задоволство какво е успяла да свърши украинската армия в Белгородска област – 225-ти щурмови полк и 33-ти щурмови полк. Операцията при Демидовка и Поповка беше замислена като внезапен удар с цел нанасяне на колкото се може повече загуби на врага, но вместо това е формирана малка буферна (санитарна) зона, която привлича ресурси на руската армия, които иначе са хвърляни в Курска област и то в Горнал и Гуево (Поповка е близо източно от Гуево). "225-ти полк не прощава грешки на руснаците, а съотношението на загубите на този етап е многократно в наша полза", твърди Бутусов в личния си профил във Facebook.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Интензивността на боевете в Украйна почти не се променя на дневна база. За 27 април са станали 168 бойни сблъсъка, с 6 по-малко на дневна база. Доста са намалели използваните от руската армия управляеми авиационни бомби (КАБ) през последните 24 часа – общо са хвърлени 165 т.е. с 37 по-малко на дневна база. 13 от КАБ-овете са хвърлени в Курска област, на руска територия – т.е. там, където уж руската армия вече си е върнала всичко. Руският артилерийски обстрел е пак в мащаб около 5000 изстреляни снаряда, без промяна на дневна база. Руснаците са използвали и малко над 2300 FPV дрона-камикадзе т.е. с 200 по-малко на дневна база, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

One, two, three, and into the ditch — sometimes Ukrainian forces don't even need mines. pic.twitter.com/va4vb3vpqp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 27, 2025

Най-много руски пехотни атаки пак е имало в Покровското направление – там са отбити 64 атаки по украински данни. Още 13 руски пехотни атаки са станали в съседното от юг Новопавловско направление. В Курска област са отбити 23 руски пехотни атаки - известен руски напредък има към Локня в Сумска област, по път C-191503, а в Лиманското направление са станали 20 руски пехотни атаки. Има доста значим спад на руските атаки в Торецкото направление за деня – само 9, но в Краматорското направление е имало 16 руски пехотни атаки – Още: "Путин ме баламосва": Ефектът Зеленски върху Тръмп унизи дори Орбан във Ватикана (ОБЗОР – ВИДЕО)

За Покровското направление украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, твърди, че руската армия в момента е хвърлила около 75 000 войници, около 350-360 танка, около 650 бронетранспортьора и също толкова минохвъргачки. Според новия анализ на Машовец, от изток-североизток на Покровск украинската армия е подобрила позициите си в Николаевка, а руската – в Лисовка. От юг руснаците са успели единствено да увеличат сивата зона в районите Шевченко – Новотроицко и Вовча – Пищане (Песчано). Машовец отчита и малък руски успех в района на линията Котлино – Удачно, но в покрайнините на Котлино, а не в самото село, което е ключово за желанието на руското военно ръководство да постави под пълен контрол южната дъга на Покровск. Руската армия обаче е овладяла село Надиевка и е близо до Преображенка, с цел достигане на границата с Днепропетровска област. В Новопавловското направление, Андреевка е изцяло в руски ръце, сега боевете са в Константинопол, посочва Машовец, който напомня, че и тук руската цел е да се стигне до Днепропетровска област, като се овладее линията Олексиевка – Троицко.

Според Машовец обаче руската армия в близко бъдеще няма да може да направи нищо съществено при Покровск: "(...) югозападно от Покровск, руснаците са принудени едновременно да удържат заетите преди това позиции между Успеновка и Шевченко (има данни от украинския военен телеграм канал "Офицер+" за известно влошаване на ситуацията при Успеновка за украинците, но без информация за значим руски пробив) и да се пазят от очевидната заплаха за фланговете на групата си в района на Котлино, което поставя под голям въпрос всякакви амбиции за руски напредък в този район. Нещо повече, дори там, където руските войници настъпват (районът на отговорност на 90-та руска танкова дивизия, от Надиевка до Андреевка), те го правят изключително бавно и с много загуби. В продължение на повече от два месеца ожесточени и упорити боеве от момента на поредното си "активиране", 90-та дивизия, подсилена от редица други части и подразделения от 41-ва руска общовойскова армия и дори от 51-ва руска общовойскова армия, успя да напредне в посока Новоелизаветовка – Троицко със само 5,2 км и в ширина 6,9 – 7 километра. Това не са показатели, които биха указвали наличието на каквито и да било "оперативни перспективи" за това настъпление".

Показателен е и краткият дневен обзор на руския военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство капитан Михаил Звинчук. Той гласи: "По цялата линия се водят позиционни боеве", визирайки специално Купянското, Лиманското, Краматорското и Торецкото направление. Долните геолокализирани видеокадри показват как руски войник се предава в поднаправлението към Борово, Купянско направление. Каналът отчита руските опити за пробив от юг-югозапад към село Константинопол в Новопавловското направление, откъм село Богатир.

В дневния си обзор американският мозъчен тръст Инститтут за изучаване на войната (ISW) коментира украински данни как FPV дроновете, а и дроновете като цяло, променят начина на война. Накратко – с помощта на дроновете вече се разширяват сивите зони т.е. местата, където никой няма сигурен контрол и които по същество са смъртоносни за войници и сухопътна техника. В някои участъци на фронта това са зони от по 5-7 километра, пише ISW. Особено при фронт от 2100 километра, дроновете стават изключително важен инструмент за водене на военни действия. Отговорът на руснаците за момента – използване на мотори, с презумпцията, че това е по-бърз и ефективен начин да се избягват дроновете. Практиката показва, че изобщо не е така: Танковете и БТР-те са кът: Руската армия се качва масово на мотори в Украйна (ВИДЕО)

Бъдещето: Възстановяването на Украйна

Украинският премиер Денис Шмигал потвърди, че Киев продължава да настоява за конфискация на всички замразени руски активи в страаните-партньори на Украйна, предаде "Европейска правда". Шмигал говори след посещението на украинска делегация при Световната банка и Международния валутен фонд (МВФ) в САЩ. Според него Украйна ще продължи да получава подкрепа от своите партньори: финансирането за 2025 г. е напълно осигурено, включително покриване на дефицита от 39 милиарда долара с помощ от международни партньори.

Шмигал обаче изрично подчерта, че Киев се стреми да бъдат конфискувани 50 млрд. долара от замразените на Запад руски активи – от тях Украйна вече получава пари, но само от печалбите, които активите реализират, съгласно одобрена от Г-7 рамка от заеми. По същество – дават се заеми на Украйна, те са обезпечени с печалбата от замразени руски активи, ако Киев не ги върне, кредиторите получават печалбата от руските активи. И още – разисквано е да се наложат западни мита върху руския внос, а приходите от тези мита да отиват за възстановяване на Украйна. "Това е икономически механизъм за репарации, който позволява да се действа, без да се чакат политически промени в Русия. Санкциите срещу Русия остават важен инструмент за натиск, тъй като агресорът постоянно се опитва да ги отслаби", пише в публикация в официалния канал в Телеграм на Шмигал.