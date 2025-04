Тръмп впрегна втори лост на Байдън за натиск върху Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Американският президент Доналд Тръмп удължи втори пакет специализирани санкции на САЩ срещу Русия, след като преди 5 дни направи същото с друга част от специализираните американски санкции срещу Руската федерация. Този път става въпрос за ограничения за руски кораби да влизат в пристанища под юрисдикцията на САЩ. Ограниченията бяха въведени още на 21 април, 2022 година – руски кораби могат да пускат котва в американски пристанища само при определени обстоятелства, например ако превозват товари, свързани с американската ядрена енергетика или само ако става въпрос за форсмажорни обстоятелства – Още: Тръмп удължи специални санкции на Байдън срещу Русия

Действията на Тръмп идват като подкрепа на казаното от Държавния департамент, че САЩ няма да сключват никакви нови двустранни споразумения с Русия, докато няма истинско и ефективно спиране на огъня в Украйна. "Няма да има никакви преговори, никакви решения, никакви споразумения, докато това клане не спре", заяви говорителка на Държавния департамент. А говорителката на Белия дом Каролайн Лийвит обобщи, че съвместни икономически инициативи между Вашингтон и Москва са нещо, което е добре Кремъл да възприеме като подкана да спре войната в Украйна – Още: "Никакви споразумения, докато това клане не спре": Официална позиция от САЩ

От руска страна, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков внуши, че Украйна е виновна – защото удължава военното положение. Причината Киев да го направи е, че руската армия ни най-малко не спира да атакува и изобщо няма намерение да се махне от незаконно окупираните от нея украински земи. А снощи стана ясно, че има данни за ново руско военно престъпление – трима украински войници са пленени и невъоръжени до село Роздолно на 11 април, като пленилите ги руски войници екзекутират един от тях – Още: Зеленски прати по дяволите пратеник на Тръмп. Путин е 20 пъти по-голям, а не може без Ким Чен Ун (ОБЗОР – ВИДЕО)

On April 11, 2025, three servicemen of the Armed Forces of Ukraine were performing combat missions at positions near the village of Rozdolne, Volnovakha district. During the assault, the occupiers took them prisoner. One of the unarmed Ukrainian servicemen was shot with automatic… pic.twitter.com/d7HkuDSPnH