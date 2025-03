1037 дни и минус 40 кг: Украински боец пусна кадри след престоя си в руски плен (СНИМКИ)

Войникът от Националната гвардия Иван Петровски сподели снимки преди и след руския плен. На нея се вижда огромна разлика във физиката на мъжа - тялото му е отслабнало до неузнаваемост. "Разлика от 1037 дни и минус 40 килограма", пише той. Иван беше заловен през май 2022 г. и прекара три години в плен, пише блогърът Wartranslated. Първоначално той е държан в Оленовка, но по-късно е прехвърлен във Волгоградска област на Русия. Размяната се e състояла на 19 март. По време на престоя си в плен войникът има здравословни проблеми, се посочва още в съобщението. Още: Русия продължава с грубите нарушения на правата на украинските военнопленници: Доклад на Amnesty International

Припомняме, че по време на станалото вече историческо посещение в Белия дом украинският президент Володимир Зеленски показа на Доналд Тръмп снимки, заради които се предполага, че се е разразил последвалият скандала. Става дума за кадри с освободени украински военнопленници, които показват потресаващото състояние, в което тези хора се връщат след прекаран плен при руснаците.

Именно тези фотографии, които самият Зеленски нарече "тежки", са станали причина разговорът да се провали, писа Time, позовавайки се на информация на пожелали анонимност американски служители.

"Някои от телата им (на военнопленниците) бяха гротескно измършавели. Други показаха признаци на мъчения", казват източниците. Още: Скандалът в Овалния кабинет е бил заради снимки, които Зеленски показал на Тръмп?

