2-годишно момче чете книги, брои на 5 езика и вече е най-младият член на "Менса" (СНИМКИ)

На възраст, на която повечето деца се затрудняват да кажат азбуката, двегодишният британски малчуган Джоузеф Харис-Биртил вече може да чете цели книги. Сега той преминава към морзовия код и гръцката азбука, както проявява интерес и към периодичната система на химичните елементи. Признавайки изключителните способности на сина си, родителите Роуз и Дейвид се обръщат към британския клон на "Менса" за съвет как да развият потенциала на Джоузеф.

Сега "Менса" не само оказва подкрепа на семейството, но и приема младото момче в своята общност, като официално го превръща в най-младия член на най-старата и най-голяма организация с висок коефициент на интелигентност в света - на 2 години и 182 дни. През 2023 г. Исла Макнаб от Кентъки е приета в "Менса" на 2 години и 195 дни, след като интелигентността ѝ е оценена и поставена над тази на 99% от населението.

За да се класират, кандидатите трябва или да преминат тест за интелигентност, или да предоставят достатъчно доказателства, за да убедят управителния съвет на "Менса", че принадлежат към първите 2 процента от най-интелигентните хора на населението.

Джоузеф демонстрира качествата си от много ранна възраст. "Бързо стана ясно, че той е изключително малко същество - преобърна се на пет седмици, каза първата си дума на седем месеца, а на година и 9 месеца прочете първата си книга на глас от корица до корица", казва Роуз пред Вики Нюман от "Рекордите на Гинес", цитирана от "Science Alert". "На две години и четвърт той вече четеше гласно в продължение на 10 минути, можеше да брои до 10 на пет езика и можеше да брои напред и назад до над 100."

За разлика от него, повечето новородени нямат двигателни функции, за да изграждат контрол над главата и шията до около четиримесечна възраст. Езиковото развитие означава, че децата обикновено произнасят първата си разпознаваема дума на около 12 месеца. Четенето на някакъв език обикновено се очаква едва след пет-шестгодишна възраст на детето.

