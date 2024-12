20 г. присъда, ако организираш бунт срещу Путин

Владимир Путин подписа закон, засилващ наказанията за организиране и участие във въоръжен бунт срещу него. Присъдите варират до 20 години, съобщават руски медии.

Минималната присъда е по-висока, а максималната се увеличава до доживотен затвор, ако е довела до смърт или „други тежки последици“.

Подписаните за два дни закони са общо 84, като сред тях е и този, според който деца на мигранти, които не владеят руски език, вече няма да бъдат приемани в руски училища. Детето ще може да потвърди необходимото ниво на знания, като премине тест.

