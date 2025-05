21 къщи и златни тоалетни: Бивш шеф на КАТ в Русия с рекордна присъда за корупция (СНИМКИ)

Руски съд осъди бившия началник на КАТ в Ставропол Алексей Сафонов на рекордните 20 години затвор за корупция. Суровата присъда е резултат от явна корупция - Сафонов става печално известен през 2021 г., когато разследващите откриха имение със златна тоалетна и мивка, както и 21 други къщи и 6 коли.

Taste can’t be bought with money, but a golden toilet – that’s entirely possible



In Russia, a court sentenced the former head of the Stavropol traffic police, Alexey Safonov, to a record 20 years in prison for corruption.



The harsh sentence was a result of blatant corruption:… pic.twitter.com/KI0jOgm3Se