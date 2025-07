Палки и бруталност: Русия арестува азербайджански лидери (ВИДЕО)

Ескалацията на отношенията между Азербайджан и Русия е факт. Руските силови служби арестуваха по брутален начин лидерите на две азербайджански диаспори - в Екатеринбург и Воронеж. Именно заради брутални действия на руските власти срещу азербайджанци в Екатеринбург, довели до смъртта на двама азербайджанци, Баку реагира и то с няколко различни действия - Още: Тази игра може да се играе от двама: Баку пусна ВИДЕО с унижение на арестуваните руснаци

Арестуваните са лидерът на азербайджанската диаспора в Урал Шахин Шихлински, който е задържан в Екатеринбург. Във Воронеж е арестуван Юсуф Халилов (второто видео и сниката най-вдясно), който е наричан "надзирател" на азербайджанската диаспора в региона. Той е бил и съсобственик на най-големия пазар "Алексеевски" в региона - Още: За убийства с мъчения: Прокуратурата на Азербайджан се прицели в руското МВР и Росгвардия

Шихлински е задържан близо до сградата на ресторант "Баку Плаза", който притежава - руските сили за сигурност са счупили прозорците на неговия джип, има видеокадри от бруталния арест. Друг прокремълски телеграм канал в лицето на Mash коментира, че бруталните похвати на руснаците срещу Шихлински били приложени, защото той дал назад с джипа и опитал да окаже съпротива. Халилов е задържан в дома си, твърди прокремълският телеграм канал Shot - Още: Азербайджан се ядоса на Русия заради данни за зверски убити от руското МВР азербайджанци

"Get out of the car, bitch!" Video of the brutal arrest of the head of the Azerbaijani diaspora, Shahin Shykhlinsky, in Yekaterinburg



