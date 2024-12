29 декември, 2024 година: Тогава ли ще избухне гражданска война в Грузия? (ВИДЕО)

В Грузия не бяха проведени истински избори за нов парламент. Има само една формула, само един начин тази политическа криза да бъде решена - начин и формула, признати навсякъде по света, където има демокрация: нови избори. Това заяви грузинският президент Саломе Зурабишвили, която все така отказва за оваканти поста си, макар на нейно място вече да беше изран нов държавен глава - Михаил Кавелашвили. Той обаче беше избран де факто от управляващата в Грузия партия "Грузинска мечта", чиято победа в парламентарните избори в страната от тази есен не се признава от Зурабишвили и грузинската опозиция: Бивш футболист е новият президент на Грузия.

Нестихващите протести в Грузия заради честността на парламентарните избори продължават, а снощи Зурабишвили говори пред събралото се множество в грузинската столица Тбилиси. Тя покани на преговори "Грузинска мечта", но предупреди, че решение трябва да бъде взето до 29 декември. Причината да бъде посочена датата - "Грузинска мечта" даде срок на Зурабишвили да напусне поста си и "да оваканти кабинета си" до тази дата.

"Да видим как ще продължи животът ѝ - зад решетките или на свобода. Вярвам, че има достатъчно разум да не нарушава Грузинския наказателен кодекс", коментира грузинският премиер Иракли Кобахидзе.

По време на изявлението на Зурабишвили, имаше прекъсвания на интернет връзката т.е. типично милиционерски опити нейното послание да бъде заглушено:

