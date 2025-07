Медведев "прати" генералния секретар на НАТО в затвор в Сибир

Бившият руски президент и бивш руски премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-главен секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация, "прати" генералния секретар на НАТО Марк Рюте в затворническа колония в Сибир. Медведев отдавна е описван доста сполучливо от украински медии като "алкохолизиран".

Още: След като Тръмп се зае с него и ядреното оръжие за Иран, Медведев сви перките

Ексруският президент отправи заканата към Рюте в профила си в социалната мрежа "Х" - той го ползва тогава, когато иска англоезичните да "попият" от пропагандата му:

SG Rutte has clearly gorged on too many of the magic mushrooms beloved by the Dutch. He sees collusion between China & Russia over Taiwan, and then a Russian attack on Europe. But he's right about one thing: he should learn Russian. It might come in handy in a Siberian camp — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) July 5, 2025

Защо Медведев говори така? Защото Рюте предупреди в интервю за The New York Times, че Китай може да окуражи Путинова Русия да атакува Европа, така че Пекин да завърши очакваната от години китайска инвазия в Тайван. Точните думи на Рюте са следните: "Ако Си Дзинпин реши да нападне Тайван, първо ще се обади на "младшия си съдружник" Владимир Владимирович Путин, живеещ в Москва, и ще му каже: "Хей, аз ще направя това и трябва ти да ги държиш заети в Европа, като атакуваш територията на НАТО". Това е най-вероятният начин, по който ще се развият нещата. И за да ги възпрем, трябва да направим две неща. Първото е НАТО, колективно, да бъде толкова силно, че руснаците никога да не направят това. И второ, да работим заедно за Индо-Тихоокеанския регион – нещо, което президентът Тръмп силно насърчава".

Думите на Рюте предизвикаха Медведев да напише, че генералният секретар на НАТО явно "употребява твърде много от магическите гъби, толкова обичани в Нидерландия". И още - че Рюте трябва да понаучи руски, защото щял да му трябва в затворническата колония в Сибир - Още: История на падението: Бившият президент на Русия, от когото днес дори и руснаците се срамуват

Medvedev is back on another vodka-fueled rant — this time threatening NATO chief Mark Rutte with future imprisonment in a Siberian camp. All because Rutte warned that Russia might try to invade Europe if China attacks Taiwan. pic.twitter.com/cYVWislfq5 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) July 5, 2025

А междувременно, бившият оперативен агент на ЦРУ Дан Хофман изрично каза, че последната руска въздушна комбинирана атака срещу Киев е и "нарочен" опит на Путин да подпали война със САЩ, защото вярва, че Китай и Иран като съюзници на Русия са по-силни от Съединените щати. Затова Вашингтон трябва да е "арсенал на демокрацията" и да помага на Украйна военно с това, което ѝ е нужно:

Former CIA officer Dan Hoffman said on Fox News that the massive strike on Kyiv right after Putin’s call with Trump was no coincidence. Putin wants to show strength. The US must expose his bluff, boost support for Ukraine, increase sanctions, and provide all necessary weapons. pic.twitter.com/GpMpe0GydI — WarTranslated (@wartranslated) July 5, 2025