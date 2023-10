300 000 убити руски войници в Украйна: Сводката на украинския генщаб (ВИДЕО)

Оценката колко всъщност са загиналите руснаци в Украйна със сигурност не може да бъде точна, докато не приключат бойните действия и не бъдат събрани окончателни данни. Предвид факта, че Москва засекрети кажи-речи всички данни за армията си, истинското число на загиналите заради безумната война на издирвания от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин едва ли ще бъде разбрано скоро, ако изобщо бъде разбрано.

Нови оценки: Чудовищни руски и украински загуби (ВИДЕО)

Същевременно, Киев не съобщава своите загуби - с обяснението, че това е държавна тайна и че такава информация ще подпомогне руските планове. При посещението си в Китай в началото на седмицата руският военен министър Сергей Шойгу обяви, че руската армия убила 90 000 украинци от 4 юли, 2023 година насам. Предвид, че войната започна на 24 февруари, 2022 година насам т.е. украински загуби има и преди 4 юни, 2023 година, казаното от Шойгу на практика означава, че цялата украинска армия е избита и сега руснаците се бият с призраците ѝ: Отново: Русия сама се издаде как лъже за украинските военни загуби (ВИДЕО)

Heavy fighting resumes near Avdiivka. The fields are scattered with killed Russian soldiers. pic.twitter.com/xf5qoaPCLi