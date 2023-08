Нови оценки: Чудовищни руски и украински загуби (ВИДЕО)

Оценките на САЩ се основават на сателитни изображения, подслушани телефонни разговори, социални медии и медийни доклади и официални данни от Киев и Москва. И двете страни не оповестиха публично общите си загуби.

Според публикуваните от американската медия оценки, руските войници, убити в Украйна, са вече 120 000. Между 170 000 и 180 000 са ранените. Същевременно, Украйна е загубила 70 000 войници, ранени са 100 000 и 120 000 войници. В тези оценки не се коментира колко от ранените са се възстановили и върнали на фронта. Украински официални лица са говорили в миналото, че голяма част от ранените украински войници се връщат на фронта – това е казвал например Олексий Арестович, още докато беше съветник на политическия кабинет на украинския президент Володимир Зеленски, който посочваше числа от над 80% върнали се на фронта след раняване украински военни. Арестович казваше и, че процентът на върнали се на фронта след раняване руснаци е много нисък, поне двойно спрямо украинския. Въпросът със спешната медицинска помощ на първа линия обаче не е еднозначен: Спешната медицинска помощ за украинските войници: Известна лекарка опонира на украински зам.-министър (ВИДЕО)

Според американските оценки, Украйна е претърпяла "тежки загуби" в първите седмици на контранастъплението на юг: Загубите в украинската контраофанзива: Няма победа без жертви (ВИДЕО). С промяната на тактиката на война – малки щурмови групи, загубите бяха намалени. За тази промяна загатна и генерал-лейтенант Андреас Марлоу, който е начело на Бундесвера – той говори пред Reuters, че украинците са почнали да искат обучение за боеве в градска среда, а не само като отбранителна тактика. Въпреки значителните руски загуби, Руската федерация като цяло има 1,33 милиона военнослужещи, докато в Украйна те са почти три пъти по-малко - около 500 000, пише The New York Times.

На юг, най-тежките боеве засега са при Работино – на 10-12 километра южно от Орехов, по направлението към Токмак и Мелитопол. Сред руските военни блогъри вече има твърдения, че руснаците се оттеглили "временно" в южната част на Работино, а геолокализирани видеокадри показват, че украинците са се укрепили в северната част на населеното място, макар че например "Рибар" говори по-снизходително – украинците още "опитвали" да се укрепят в североизточната част на Работино. В дневния доклад на ISW обаче са изброени още три руски източника от Телеграм, чийто тон е малко по-различен.

На границата между Запорожка и Донецка област, в участъка на фронта "Времевски" (направлението Велика Новоселка – Бердянск) има украински напредък на югоизток от Урожайно, като ISW посочва руски източници за тази информация, включително и геолокализиране на твърденията. Става въпрос за път Т0518 Велика Новоселка – Старомлиновка. Сега руските притеснения са за Кременчук (15 километра югоизточно от Велика Новоселка), но "Рибар" вече говори за по-слаб украински натиск към Приютно (15 километра югозападно от Велика Новоселка).

Говорителят на украинското командване "Юг" Наталия Хуменюк изрично опорверга руските твърдения, че Чонгарският мост е възстановен. От ISW правят предположение, че руснаците са направили бързи временни поправки, а не истински основен ремонт и подчертават думите на Хуменюк, че са се опитали да правят понтонни мостове, но сега и военният, и цивилният трафик минава само през една точка: Армянск – Олешки. Това улеснява бъдещи украински удари за още по-голяма ограничаване на руската военна логистика специално за Запорожието.

В Харковска и Луганска област, в направленията към Купянск, Сватово и Кремена нещата лека-полека стават по-позиционни. В сутрешната си сводка украинският генщаб пак казва, че е спряна руска атака при Синковка (8 километра североизточно от Купянск), докато руското военно министерство и руски военни телеграм канали (отново "Рибар" е пример) се хвалят, че там били превзети "два опорни пункта". Основният фокус е по линията Синковка – Ивановка (до 20 километра югоизточно от Купянск), като досега руските твърдения, че е превзета Петропавловка (7 километра източно от Купянск) не са потвърдени с геолокализирани кадри. За отбелязване е, че отново руснаците говорят за множество украински атаки, макар да ги определят за неуспешни – Вилшана (15 километра североизточно от Купянск), Манковка (15 километра източно от Купянск), Новоселовка (14 километра северозападно от Сватово), Берестово (20 километра северозападно от Сватово), Григоровка (11 километра южно от Кремена), Диброва (7 километра югозападно от Кремена) – тоест, много широк фронт.

При Бахмут поне засега изглежда интензивността на боевете намаля и няма видими по-големи промени на позиции:

