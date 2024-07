Постоянният представител на Украйна в ООН Серхий Кислица засече остро руския външен министър Сергей Лавров след като последният цитира в речта си пред Съвета за сигурност на ООН антиутопията на Джордж Оруел "Фермата на животните".

Първият дипломат на Русия заяви, че който се осмелява да защитава националните си интереси, е обявяван за изгнаник и са му налагани санкции, като направи аналогия с животните от разказа на Джордж Оруел. Кислица в прав текст го попита за какво животно се определя той самият.

Ето какво пише Кислица в социалната мрежа Х:

"За кого ни взема жалкият лавров (запазен правописа с малка буква в оригинала, какъвто украинските официални лица често използват по отношение на руски лидери и самата Русия - бел.ред.), когато се опитва да използва Оруел в своя подкрепа? Той може би не знае, че нюйоркските дипломати са чели Оруел и не са страничен продукт на Московския държавен институт за международни отношения в Съветския съюз, където книгите на Оруел бяха забранени или цензурирани.

Тези, които пишат речите му, са забравили да му напомнят, че Джордж Оруел е бил критик на Сталин и ръководения от Москва сталинизъм. Според Джордж Оруел "Фермата на животните" отразява събитията, довели до Руската революция от 1917 г. и след това до сталинската епоха в Съветския съюз, период, в който Русия живя под комунистическата идеология на Йосиф Сталин, който е толкова обичан в днешната ферма Русия, че е дори боготворен!"

Нататък Кислица пише, че Лавров е цитирал следните думи на Оруел "Всички животни са равни, но някои са по-равни отколкото други" и пояснява:

"Всяко животно във "Фермата на животните" представлява определен клас от съветското (да се чете "днешното руско") общество:

И Кислица задава следния въпрос на Лавров:

"Е, товарищ лавров, вие кое от животните сте?"

Who does pathetic lavrov take us for when he tries to mobilise Orwell in his support? He may not be aware that New York diplomats have actually read Orwell, and are not in fact byproducts of the MGIMO in the Soviet Union, where Orwell’s books were banned or censored.



