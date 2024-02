Албания се присъединява към Специалния трибунал за разследване на руските престъпления: Кулеба

"При първото ми посещение в приятелска Албания се срещнах с министъра Игли Хасани. Благодарих на Албания за нейната твърда подкрепа и солидарност с Украйна", пише Кулеба. Той уточнява, че са дискутирани начини за укрепване на сътрудничеството в областта на отбраната, с особен акцент върху артилерийските боеприпаси.

During my first visit to friendly Albania, I met with Minister @IgliHasani. I thanked Albania for its firm support and solidarity with Ukraine.



We identified ways to strengthen defense cooperation, with a particular emphasis on artillery ammunition.



Albania plans to open its… pic.twitter.com/iuOV1ldDFF