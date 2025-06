Американското посолство в Киев с изрично предупреждение за руски въздушни атаки

Посолството на САЩ в Киев предупреждава за потенциални мащабни въздушни атаки - това стана с официално съобщение на сайта на американската дипломатическа мисия в Украйна. Поради засилените руски ракетни и дронови удари през последните седмици, посолството призовава гражданите на САЩ да останат бдителни и незабавно да потърсят укритие, когато се задействат въздушните сигнали, се казва в съобщението. Още: Не атака, а безхаберие: Американски журналист, документиращ руските престъпления в Украйна, падна заедно с балкона си в Киев (ВИДЕО)

В нощта срещу 24 май украинската столица Киев беше подложена на поредната атака от дронове и балистични ракети - последната засега по-масова в поредицата руски удари от началото на пълномащабната война, отприщена от руския диктатор Владимир Путин. Засегнати бяха Соломянския, Оболонски и Святошински район, като множество домове бяха опожарени, съобщиха редица медии от цял свят.

❗️The U.S. Embassy in Kyiv warns of potential large-scale air attacks. Due to intensified Russian missile and drone strikes in recent weeks, the embassy urges U.S. citizens to remain vigilant and seek shelter immediately when air alerts sound. pic.twitter.com/y9zVTMfrCI