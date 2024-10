Арестуваха бившия президент на Албания (ВИДЕО)

Бившият президент на Албания Илир Мета беше арестуван по нареждане на Специалната прокуратура за борба с корупцията, пише "Свободна Европа" - Македония, позоваваки се на съобщения на албанските медии.

Мета беше президент на Албания от 2017 до 2022 г. и заемаше длъжността министър-председател, министър на външните работи и други високи позиции.

Сега Мета е председател на Партията на свободата в Албания.

Arrest of Ilir Meta #ilirmeta #albania



Ilir Meta, former President of Albania, was arrested today. His arrest was ordered by SPAK (Special Anti-Corruption Structure) as part of an ongoing investigation.. pic.twitter.com/p6AFq8Md7L