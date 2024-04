"Арестувайте ме!": Авторката на "Хари Потър" скочи срещу закон в защита на трансджендърите

Новите закони влязоха в сила на 1 април и така вече се смята за престъпление "разпалването на омраза" въз основа на възраст, увреждане, религия, сексуална ориентация, транссексуална идентичност или интерсексуалност. Лице извършва престъпление, ако разпространява материали или се държи по начин, "който разумен човек би сметнал за заплашителен или обиден", с намерението да подбуди омраза въз основа на една от тези характеристики. Ще бъдат въведени отделни закони за борба с женомразството като специфично престъпление, съобщи NME.

Joanne Rowling has announced that she is ready to be arrested for her position on censorship of transgender people



A new "hate speech" law has come into force in Scotland, making it punishable, among other things, to use the wrong pronouns in relation to trans people.



