Армения обяви, че е спряла държавен преврат - Русия е замесена (ВИДЕО)

Службата за национална сигурност на Армения съобщи, че е предотвратила опит за преврат.

Следственият комитет на страната заявява, че петима граждани на Република Армения, чиято самоличност все още не е установена, са се подготвяли да узурпират властта - т.е. умишлено са създали условия за завземане на властта в държавата чрез използване на насилие и заплахи.

Посочените лица, по предварителен заговор и срещу възнаграждение от около 220 000 рубли месечно за всеки (по около 2150 евро), под предлог за преминаване на тримесечно обучение в Руската федерация и запознаване с нови видове тежки оръжия, обучение в използването им, а след това провеждане на бойно дежурство и предаване на знания на други лица, през 2024 г. вербуват редица граждани на Армения.

Вербуваните лица заминават за Ростов на Дон в различни групи, след което с помощта на съучастници са транспортирани до други места, където са подложени на проверка на биографичните данни, включително с помощта на детектор на лъжата. Целта е да се установят личните им качества и политическите им възгледи, казват от арменските служби.

След предварителна проверка членовете на групата провеждат обучение по бойни действия в затворено помещение - във военната база на арменския батальон „Арбат“и с вече познати им видове оръжия.

Освен това те са били информирани, че целта на ученията е да се върнат в Армения и да отстранят сегашното правителство, като по този начин изразяват призиви за „прочистване и спасяване“ на републиката.

Припомняме, че Армения и Русия са в обтегнати отношения, откакто през септември 2023 г. армията на Азербайджан нахлу в автономния регион с етнически арменци Нагорни Карабах и го превзе за едно денонощие. Ереван обвини намиращите се на място руски "миротворци", че не са сторили нищо срещу Баку. Напоследък Армения все повече се доближава до политиките на ЕС и се отдалечава от съюзите под егидата на Русия.

Някои от вербуваните лица са отказали да участват в завземането на властта, а останалите членове на групата не са успели да осъществят плановете си, тъй като са били разкрити от правоприлагащите органи.

Срещу 7 души е образувано наказателно преследване. Трима от тях са арестувани, а четирима са обявени за издирване. В момента се работи по установяването на самоличността на останалите лица, замесени в случая.

Кадрите от арменските служби, разпространени в интернет, показват какви предмети са били иззети:

The Investigative Committee of Armenia stated that an "attempt to usurp power through a coup" had been prevented in the country



The security agency claims that members of the group of conspirators traveled to Rostov-on-Don, where they allegedly underwent training at the base… pic.twitter.com/XHAxhC9qYt